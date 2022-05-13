روسيا: سنقطع الكهرباء عن فنلندا اعتبارا من الغد

ستعلق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، على ما أعلنت شركة إمداد اليوم، فيما يتصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام الى الحلف الأطلسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للفرنسية لم تتسلم راو نورديك المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو.

وأشارت المجموعة في بيان إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.

وقالت إننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو".