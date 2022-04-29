الاستحواذ على تويتر تشكيل جديد للخطاب

لم أكن على دراية بأهمية تويتر ودوره في تشكيل الخطاب في العالم وتكوين القناعات وصناعة الرأي العام إلا في 2012، أي بعد سبعة أعوام على تأسيس موقع التغريدات المصغرة هذا.وكان ذلك بالمصادفة أثناء حضوري مؤتمر عالمي حول النزاهة في الإعلام المعاصر وبعد استماعي إلى محاضرة ألقاها إريك أوشارد الذي كان في حينه يدير قسما جديدا أقامته وكالة "رويترز" للأخبار في محاولة منها الاستفادة القصوى من المحتوى على هذه المنصة.ولأهمية المحاضرة والوقع الذي تركته طلبت من أوشارد إعادة صياغة محاضرته بأسلوب أكاديمي وتقديمها للنشر في المجلة العلمية التي أرأس تحريرها.ونشر المقال في العدد الثالث من المجلد الثالث للمجلة في 2013، وكان ولا يزال له صيت وتأثير في الكتابات الأكاديمية التي تتناول تويتر.أظهر أوشارد في مقاله الطرق والوسائل التي كانت تتبناها في حينه وكالة "رويترز" في إعادة صياغة خطاب تويتر ودمجه في المحتوى الإخباري للوكالة.مقال أوشارد طويل "نحو خمسة آلاف كلمة"، بيد أن بيت القصيد فيه كان أن تويتر سيكون بمنزلة منجم للصحافة إن أحسن الصحافيون استخدامه، ليس بقدر تعلق الأمر بالمحتوى، بل من حيث التشغيل والتكلفة وأمور لوجستية أخرى.ويذكرنا فيه كيف أن وزيرا للنفط في حينه كان مولعا بتويتر ويغرد كثيرا إلى درجة أن "رويترز" لم تعد في حاجة إلى وجود صحافي خاص لتغطية شؤون وزارته. "نحن نعتمد الآن على تغريداته، " وفق أوشارد.ويقدم لنا في مقاله الأساليب التي كانت رائجة في حينه لإعادة تشكيل الخطاب في تويتر كي يصبح خبرا أو تحقيقا صحافيا.ويتوقع في مقاله أن تويتر سيصبح جزءا مكملا للخطاب الإعلامي وعلى الخصوص وسائل الإعلام التقليدية، التي قد لا تتمكن من الاستمرار بدونه.واليوم من النادر أن نطالع خبرا أو مقالا أو تحقيقا صحافيا في أمهات الصحف الغربية دون أن يكون لتويتر نصيب فيه.وشخصيا لم أفاجأ للاهتمام البارز على مستوى العالم، ولا سيما ضمن نطاق العالم الغربي صاحب المال والصناعة والتكنولوجيا والتأثير، لاستحواذ إيلون ماسك، مالك تسلا وسبايس إكس، على منصة تويتر.ماسك هو أغنى شخص في العالم حيث تبلغ مجمل ثروته 264.6 مليار دولار، وهذا يزيد كثيرا عن قيمة الناتج القومي الإجمالي لدولة مثل باكستان التي يقطنها 220 مليون نسمة.ثروته الفاحشة مكنته من جمع 44 مليار دولار لشراء تويتر دافعا 54.20 دولار للسهم الواحد.لن أغوص في تفاصيل الشراء وما وراءه وما بعده. المعلومات حول الصفقة تناولها الإعلام بإسهاب.ولكن الصفقة ليست الأكبر في تاريخ صفقات بيع وشراء الشركات، وتويتر ليست شركة تريليونية، حتى كتابة هذه السطور لم تتجاوز قيمتها السوقية سقف 50 مليار دولار.حتى إن أخذنا عدد المستخدمين، فإن بين تويتر وبين فيسبوك مثلا هوة سحيقة، حيث للأول 200 مليون مستخدم وللأخير 3.5 مليار مستخدم، حسب أرقام النصف الأخير من 2021.رغم كل هذا، لتويتر تأثير في الفضاء الفكري والسياسي والاقتصادي والثقافي على مستوى العالم. أما تأثيره في الصحافة والإعلام، فهنا حدث ولا حرج.ألم يكن تويتر المنصة المفضلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمخاطبة العالم، ومصارعة ما كان يطلق عليه "فيك نيوز"، أي الأخبار المضللة؟.من يملك تويتر، في إمكانه التأثير في الضمير الإنساني اليوم والموقف من كثير من القضايا والتدخل في الفضاءات المختلفة إن كانت سياسية أم ثقافية أم اجتماعية أم غيرها.ولهذا كان لخبر استحواذ إيلون ماسك على تويتر وقع الصاعقة على مستوى العالم، إلى درجة أن تغطية الصفقة أزاحت أحيانا مسيرة الحرب المدمرة في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا من قائمة أهم الأخبار.وأنا أقلب صفحات صحيفة "ذي جاردين" البريطانية ليوم "الأربعاء الماضي"، وقع ناظري على ستة مقالات في صفحة الرأي حول صفقة إيلون ماسك، كلها فيها تشاؤم من مستقبل تويتر في معية إيلون ماسك وما يمكن أن يحدثه من انقلاب في القناعات والأفكار والمواقف.أرى أننا أمام واقع جديد سيتشكل فيه خطاب جديد، والكل وكأن الطير على رأسه يحاول التحسس أي أطر خطابية ستكون السائدة بعد اليوم، وشخصية مستفردة مثل إيلون ماسك تمسك بأقران تويتر.