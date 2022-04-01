أرباح الشركات المدرجة تنمو بأكثر من الضعف .. 554.5 مليار ريال في 2021

حققت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية 554.5 مليار ريال صافي أرباح خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 241 مليار ريال للعام الذي سبقه، بنمو 130 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن النمو جاء بشكل رئيس من قفزة بأرباح قطاع الطاقة، حيث تأثرت أرباح أرامكو من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة، إضافة إلى نمو أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك.

وباستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة نموا قويا في أرباحها تجاوز 140 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 142 مليار ريال مقابل 57.3 مليار ريال للعام الذي سبقه.

ولا تشمل أرباح 2020 نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة.

وسجلت أرامكو السعودية أرباحا صافية للعام الماضي بلغت 412.4 مليار ريال، حيث تأثرت نتائج الشركة بارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى نمو هوامش أرباح التكرير.

وحققت شركة سابك صافي أرباح تجاوزت 23 مليار ريال للعام الماضي مقارنة بصافي أرباح عند 67 مليون ريال لـ 2020، حيث دعمت أسعار المنتجات المرتفعة على الربحية.

وتأثرت نتائج شركات السوق إيجابا بنمو أرباح قطاع البنوك وبواقع 59 في المائة، جراء تراجع المخصصات، إضافة إلى الزيادة في دخل الاستثمار ومحافظ التمويل للبنوك، لتحقق البنوك صافي ربح عند 48.8 مليار ريال.

وخلال العام الماضي، سجلت ثمانية قطاعات نموا في أرباحها، أعلاها من حيث النمو قطاع المواد الأساسية وبما يزيد على 900 في المائة لتبلغ 50.45 مليار ريال لـ2021 مقارنة بنحو 4.88 مليار ريال، كذلك قطاع المرافق العامة الذي نما 270 في المائة، وقطاع الإعلام والترفيه الذي نما 193 في المائة، ثم الطاقة 128 في المائة، مسجلا صافي أرباح 2.11 مليار ريال.

في المقابل، سجلت قطاعات "إدارة تطوير العقارات"، "الخدمات التجارية والمهنية"، السلع طويلة الأجل، الاستثمار والتمويل، السلع الرأسمالية، صافي ربح في 2021 مقارنة بصافي خسارة للعام الذي سبقه.

وبلغت نتائج الربع الرابع من 2021، نحو 153.9 مليار ريال، مرتفعة عن الفترة المماثلة من 2020 بنحو 100 في المائة، حيث كانت تبلغ نحو 74 مليار ريال، أما المقارنة بالربع السابق فقد استمرت الأرباح في النمو وللفصل السادس على التوالي.



قائمة الـ 10 الكبار

تصدرت شركة أرامكو السعودية، قائمة أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال العام الماضي، بصافي أرباح بلغت 412.4 مليار ريال، في حين جاءت ثانيا شركة سابك بـ23 مليار ريال.

وفي المرتبة الثالثة جاء مصرف الراجحي بأرباح قيمتها 14.75 مليار ريال، ثم كهرباء السعودية بـ 14.4 مليار ريال قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة، وخامسا البنك الأهلي التجاري الذي حقق صافي ربح 12.66 مليار ريال، تليه "إس تي سي" بأرباح 11.3 مليار ريال.

وفي المرتبة السابعة بنك الرياض بأرباح تجاوزت ستة مليارات ريال، ثم سابك للمغذيات الزراعية بأرباح 5.2 مليار ريال، وشركة معادن التي حققت صافي ربح 5.2 مليار ريال، وأخيرا سبكيم العالمية بأرباح 3.6 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية