"المجلس التنسيقي" يعقد جمعيته العمومية

عقدت الجمعية العمومية للمجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، وتم التصويت على البنود التالية: تعديل الحد الأدنى لأعضاء المجلس التنفيذي ليكون 9 أعضاء، والحد الأعلى 15 عضواً، وكذلك زيادة مدة دورة المجلس التنفيذي من سنتين إلى ثلاث سنوات.

في حين تم التصويت في الجمعية العمومية على الرفع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام شركات الموارد البشرية والاستقدام للانضمام إلى المجلس إسوة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج خدمة الداخل، كما تم اعتماد المراجع الخارجي لعام 2022 شركة خبير للاستشارات المحاسبية.

يشار إلى أن من إنجازات المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، السماح لشركات الموارد البشرية بتنفيذ الحجر المؤسسي في اسكاناتها، والعمل مع استشاري الوزارة لتطوير اللوائح والإجراءات ورحلة عمل الاستقدام، وتكوين لجنة لشركات الموارد البشرية تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، والمساهمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعديل برنامج نطاقات لشركات الاستقدام، والمساهمة في مع الجهات المعنية في الحد من ظاهرة التغيب عن العمل، بإضافة إلى مشاركة الوزارة في تطوير لائحة ممارسة نشاط الاستقدام، وكذلك المساهمة مع شركات التأمين في اطلاق بوليصة تأمين ضد التغيب عن العمل، ومشاركة أعضاء لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالنيابة العامة بشأن القضايا المرفوعة من شركات المجلس للعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.