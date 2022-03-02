اتفاقية دولية مع stc لاستضافة الرياض مؤتمر Mobile 360 العالمي

وقعت مجموعة stc مع المنظمة العالمية المتخصصة بتوحيد بيئة الاتصالات GSMA اتفاقية لإقامة فعاليات مؤتمر mobile 360 العالمي خلال الفترة المقبل في الرياض. وتم التوقيع بين كل من المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، وماتس جرانريد المدير العام لمنظمة GSMA على هامش مشاركة المجموعة في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة MWC22.

ويناقش مؤتمر GSMA Mobile 360 أهم قضايا صناعة الاتصالات والتحديات التي يواجهها القطاع وذلك لتعزيز المشاركة الإقليمية وبحث تأثير تكنولوجيا الهاتف المحمول عالمياً.

وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "يسرنا توقيع الاتفاقية مع GSMA، المنظمة العالمية الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لاستضافة مؤتمر Mobile 360 الذي يعالج القضايا والتحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم الرقمي".

وأضاف الوتيد: "إن حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض لأول مرة، من شأنه أن يمكّن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من المساهمة بشكل فعال في هذه النقاشات الرقمية الهامة. كما سيساهم هذا المؤتمر بشكل فعال بتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية stc للمضي قدما نحو مستقبل رقمي مشرق".

ويشارك في المؤتمر كبار مشغلي شبكات الجوال ومطوري خدمات البنية التحتية التقنية لمناقشة أهم قضايا صناعات الهاتف المحمول والتكنولوجيا الأوسع نطاقا بجلسات حوارية وندوات تشمل القطاعين العام والخاص والذي يساهم في معالجة القضايا الرئيسية والاستفادة من الفرص مع بناء الاقتصاد الرقمي العالمي.

إلى ذلك، كرمت براند فايننس العالمية، مجموعة stc بشهادة أعلى سمة تجارية قيمةً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تسلم الشهادة المهندس عبدالله الكنهل الرئيس التنفيذي لشؤون stc و بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد ونائب الرئيس لقطاع العلاقات المؤسساتية المهندس محمد بن راشد أباالخيل في جناح مجموعة stc المشارك بالمعرض العالمي للجوال في برشلونة.

وتأتي هذه الشهادة بعد تصدر المجموعة لتصنيف براند فايننس الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية كأقوى سمة تجارية على مستوى المنطقة وللعام الثاني على التوالي وبقيمة إجمالية تجاوزت أكثر من 10 مليار دولار.

ويمثل استمرار تحقيق stc الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وبقاءها كأعلى سمة تجارية قيمةً متصدرة بذلك على نظيراتها في الشرق الأوسط منذ العام الماضي حيث وصلت فيه إلى 9.2 مليار دولار وقفزت إلى 10 مليار دولار هذا العام، مما تؤكد على التزامها في المضي قدماً نحو تمكين الابتكار والتحول الرقمي وترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التوسع في تقديم خدماتها عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المجموعة وشركاتها التابعة.

ومعلوم أن "براند فايننس" شركة رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية، وتصدر في كل عام تصنيف العلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة. حيث تقوم بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق من كل عام، كما تصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.