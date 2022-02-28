مصرف الراجحي يستضيف أطفال "ذوي الإعاقة" و"إنسان" للتصوير مع كأس العالم

استضاف مصرف الراجحي بالتعاون مع فيزا العالمية كأس العالم في برج الإدارة العامة للمصرف في الرياض وذلك ضمن الحملة الترويجية لمونديال قطر 2022.

وتم توجبه الدعوة للأطفال في جمعيتي الأطفال ذوي الإعاقة ورعاية الايتام "إنسان" للحضور مع المشرفين المختصين او مع ذويهم حيث سعد فريق المصرف بإتاحة الفرصة لهم للتصوير بشكل فردي مع كأس العالم بالإضافة لالتقاط صورة جماعية مع الكأس.

وحرص المصرف على تخصيص التصوير مع الكأس للأطفال ضمن مسؤوليته الاجتماعية ورغبة إدارة المصرف ادخال البهجة عليهم وصناعة ذكريات جميلة لهم.

ويواصل المصرف تنفيذ مبادراته الاجتماعية ومشاريعه المستدامة تحت شعار “حق وواجب" الذي لترسيخ دوره الريادي في المسئولية الاجتماعية.

