stc داعم وشريك لـ "كأس السعودية" أغلى سباقات الخيل

تشارك stc كداعم تقني وشريك بلاتيني في بطولة كأس السعودية للمرة الثالثة، التي تعد أغلى سباقات الخيول في العالم.

وكانت stc ونادي الفروسية قد وقعا اتفاقية لرعاية "كأس السعودية" في نسخته الثالثة، إذ وقع الاتقاقية من جانب stc نائب الرئيس لقطاع العلاقات المؤسساتية المهندس محمد بن راشد أبا الخيل، والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل مروان العليان.

وتأتي رعاية stc لكأس السعودية تماشياً مع استراتيجيتها في دعم المبادرات للقطاعات الحيوية مثل قطاع الترفيه والرياضة، وانطلاقا من ارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ المملكة منذ التأسيس وحتى الزمن الحاضر.

و ترعى stc في اليوم الأول (الجمعة 25 فبراير) أربعة أشواط من سباقات كأس السعودية بمسمى تحدي stc للخيالة الدوليين، حيث تتنافس سبع خيالات دوليات وسبعة خيالة دوليين كأفراد للفوز بجوائز تبلغ قيمتها مليون و600 ألف دولار، بمقدار 400 الف دولار لكل سباق، وفي اليوم الثاني ستتنافس الخيول المحلية على الفوز بجائزة المليون ونصف دولار لسباق كأس 1351 stc.