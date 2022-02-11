رائدة أعمال ومحتالة! «2 من 2»

قبل 150 عاما، لخص والتر باجوت محرر مجلة "الإيكونوميست" النتيجة المتوقعة للسياسات النقدية أولها: "علمني تاريخ الدورة التجارية أن فترة من انخفاض معدل العائد على الاستثمارات تفضي حتما إلى استثمار غير مسؤول ... فلن يقبل الناس 2 في المائة، ولا يمكنهم تحمل خسارة الدخل. بدلا من ذلك يستثمرون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس في شيء مستحيل -قناة كامتشاتكا، أو خط سكك حديدية إلى واتشيت، وهذا أشبه بخطة لإحياء البحر الميت". الواقع أن الآلة القادرة على إجراء مائتي فحص دم من وخزة إبرة واحدة جديرة بقائمة باجوت.

الآن وقد اقترب عصر التيسير الكمي من نهايته، كما يبدو، فستكون النتيجة الأكثر ترجيحا في الأمد البعيد تحولا في ميزان القوى من رواد الأعمال إلى الممولين. سيشكل هذا انفصالا حادا عما رأيناه عام 2020، عندما استخدمت أكثر من 40 في المائة من الطروح العامة الأولية بنية أسهم من فئة مزدوجة لترسيخ سيطرة المؤسسين. لا يستطيع المستثمرون قبل الطرح العام الأولي في هذه الحالات بيع أسهمهم أو فصل الرئيس التنفيذي. ومثلهم كمثل روبرت مردوخ وبيتسي ديفوس عندما اشتريا في Theranos، فإنهم سذج وليسوا شركاء.

قبل نحو 40 عاما، قمت بصياغة تحوط مزدوج ضد حالة جذرية من انعدام اليقين التي تصاحب الاستثمار في الشركات البادئة العاملة خارج حدود التكنولوجيا: "النقد والتحكم". يحتاج المستثمرون إلى القدر الكافي من الأموال النقدية لشراء الوقت اللازم لفهم مفاجأة مؤلمة، والقدر الكافي من السيطرة للقيام بشيء حيال ذلك "الذي يبدأ عادة بإقالة الرئيس التنفيذي".

يمتلك المستثمرون غير التقليديين الذين تكدسوا في شركات المرحلة الأخيرة المدعومة برأس المال المغامر وفرة من السيولة النقدية، لكنهم يفتقرون عادة إلى السيطرة اللازمة. تظهر قصص Uber، وWeWork أن حتى رأس المال المغامر المحترف الرائد ربما يضطر، إلى أن تتغير القواعد، إلى اللجوء إلى القضاء للتغلب على الشروط "الداعمة لرواد الأعمال" التي قبلها. تفقد عديدا من نماذج الأعمال التجارية البادئة الأخرى المصداقية بالفعل. على سبيل المثال وفقا لتقرير The Information في وقت سابق من هذا الشهر، "تحاول شركات التوصيل الفوري البادئة تجربة تكتيك جديد لتقليل معدلات حرق الوقود الباهظة: "التوصيل الأبطأ".

تذكرنا قصة Theranos بأن جمع رأس المال لمشروع أشبه "بإحياء البحر الميت" من غير الممكن أن يحدث إلا لأن المستثمرين خاصة غير التقليديين أصبحوا يائسين في بحثهم عن عوائد حقيقية إيجابية. ويبدو أن هولمز باركتها "عبادة رواد الأعمال"، التي تعمل على تمكين المؤسسين من تأليب المستثمرين المحتملين ضد بعضهم بعضا في السعي وراء أكثر الصفقات ودية. وإلا فكيف يتسنى لشركة بادئة في مجال التكنولوجيا أن تجمع أموالا لبدء مشروع من هذا القبيل من أمثال لاري إليسون، ودون لوكاس، ودرابر، بشروط منحتها السيطرة بنسبة 100 في المائة.

الحق أن إدانة هولمز قد تنذر بتحول واسع آخر. كثيرا ما يمزح مات ليفين من Bloomberg قائلا إن "كل شيء في الأوراق المالية هو احتيال"، لأن أي انخفاض في قيمة أسهم شركة عامة من المرجح أن يؤدي إلى إقامة دعوى قضائية من جانب المستثمرين الخاسرين. لكن بعض تصرفات ريادة الأعمال هي في حقيقة الأمر احتيال باستخدام أوراق مالية. بالنسبة لأولئك الذين ليست لديهم مصلحة في المشاركة في فقاعات مضاربة عابرة تضخمها البنوك المركزية، تقدم إدانة هولمز بعض الارتياح في عصر الأكاذيب الكبرى. أما أولئك الذين يخشون أن يفضي التطبيق اللائق للقانون إلى خسارة الدينامية الإبداعية، فيجدر بهم أن يتذكروا أن الثورة الرقمية برمتها نشأت في هذا السياق.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2022.