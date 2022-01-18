افتتاح المؤتمر العالمي السادس للعناية الحرجة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

بدأت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس لسلامة المرضى بالعناية الحرجة، الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مستشفى السويدي، ويبحث المؤتمر الذي يستمر حتى 20 يناير الجاري، أهم المستجدات العلمية في مختلف تخصصات العناية الحرجة، بمشاركة 44 من الخبراء الذين سيقدمون 44 محاضرة، وورش عمل، جميعها معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 36 ساعة تدريب.

وقال عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، إن الخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر يناقشون حزمة من القضايا المهمة المتصلة بالتخصص التي من أبرزها، استكشاف سبل الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية بالعناية الحرجة لجميع الفئات ومختلف التخصصات، والتحديات المتعلقة بسلامة المرضى، والطرق العلاجية المثلى للحالات الطبية الحرجة الشائعة، مشيرا إلى أنهم سيستعرضون أحدث الدراسات والتقنيات وأفضل الممارسات والتجارب الرائدة دوليا ومحليا، والمتصلة بسلامة المرضى في العناية المركزة.

وقال إن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، نظمت أكثر من 1000 مؤتمر ومحاضرة وورشة عمل، بإجمالي يتجاوز 9000 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، واستفاد من تلك الأنشطة أكثر من 160 ألف ممارس صحي، كما تم إطلاق 21 برنامج زمالة في تخصصات مختلفة.

إلى ذلك، قال عبدالله المطيري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن هذه النسخة من المؤتمر، تأتي في ظرف صحي عالمي معقد تكافح فيه كل دول العالم جائحة "كوفيد- 19" ومتحوارته، في وقت تزداد فيه الضغوط والتحديات على أقسام العناية الحرجة، والمؤتمر يضع هذه المتغيرات في الاعتبار، مشددا على أن هذا المؤتمر في نسخته الحالية ستكون مهمة ومختلفة، علاوة على أنها تشهد إضافة مسارين علميين هما التمريض والعناية التنفسية للمرضى، وتبحث كذلك العناية المركزة القلبية والعصبية والالتهابات بشكل عام.

وأضاف أن المؤتمر سيتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية من الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بالعناية الحرجة، وممرضات وحدات العناية المركزة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وأيضاً الطلاب بالكليات الصحية وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمرضى البالغين أو الأطفال ذوي الحالات الخطيرة والحرجة.

من جانبه، شكر ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة الأطباء والكوادر الطبية وخصوصاً العاملين بالعناية الحرجة، واصفا ما يقومون به في ظل انتشار فيروس كورونا بالعمل البطولي لأنهم وضعوا أنفسهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

وفي ختام الحفل بادرت مجموعة د. سليمان الحبيب بتكريم الخبراء المتحدثين في المؤتمر، إضافة إلى الشركات الراعية، وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه مجموعة من أكبر الشـركات الطبية العالمية المعنية بتقنيـات وأجهـزة طب العناية الحرجة.