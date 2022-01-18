"ستاربكس" تشارك في مهرجان البن الخولاني السعودي 2022

أعلنت ستاربكس مشاركتها في مهرجان البن الخولاني السعودي 2022 الذي سيقام بدءا من تاريخ 22 يناير وحتى 29 يناير في محافظة الداير والتي من خلاله تواصل الشركة دعمها لثقافة القهوة المحلية في جميع أنحاء المملكة.

سيحتفل المهرجان في دورته الـ 9 بجميع أنواع القهوة مع تنظيم مختلف الأنشطة المتنوعة كالدورات والعروض الخاصة المتعلقة بالقهوة وأنشطة ترفيهية وفرص التسوق التي تعكس ثقافة وتراث السعودية.

كما ستقوم ستاربكس بعرض خبراتها في تحضير وتخمير القهوة من خلال خبراء القهوة السعوديين الموهوبين ذوي المهارات العالية والذين سيقدمون أفضل العروض الخاصة بتحضير القهوة عبر استخدامها أفضل وأجود التقنيات.

كما ستقام عروض تحضير القهوة كالكيمكس والفرنش بريس وسواها مرتين يوميا في الساعة 5 و 9 مساء طوال أيام المهرجان الـ 8 بهدف استكشاف فن تحضير مختلف انواع القهوة. بالإضافة إلى ذلك لدى ستاربكس متجر اساسي في مجمع الراشد الذي يقع في جازان.

وتعتبر مشاركة ستاربكس العلامة الرائدة في عالم القهوة في مهرجان البن الخولاني السعودي 2022 دلالة على الاهتمام الكبير باضافة خبرانها العالمية في أجود طرق تحضير القهوة على المستوى المحلي. كما أن ستاربكس تدعم رؤية السعودية "برنامج جودة الحياة" الذي يهدف إلى تشجيع المواهب السعودية من خلال نجاحها في تنمية المواهب المحلية.

و في تعليق له قال أندي هولمز رئيس ستاربكس في الشرق الأوسط "تهتم ستاربكس بشكل كبير بثقافة القهوة في السعودية نظرا لدعم المملكة الدائم في تطوير هذه الصناعة والحفاظ على تراثها".

وأضاف "في هذا العام الذي تم تصنيفه من قبل وزارة الثقافة على أنه "عام القهوة السعودية" نحن متحمسون جدا لكوننا أول علامة تجارية عالمية للقهوة يتم استضافتها في مهرجان البن الخولاني السعودي حيث أننا نتطلع إلى إظهار مواهب خبراء القهوة السعوديين في فن تحضير القهوة ومشاركتهم لجميع تقنيات تحضير القهوة مع المجتمع السعودي".

تلقى مهرجان البن الخولاني السعودي الذي انطلق في 2013 إهتمام كبير للغاية كونه حدث أساسي يهدف إلى المحافظة على الجانب الحي من ماضي وتراث السعودية كما أنه فرصة مميزة لاستكشاف مختلف أنواع القهوة وروائحها وطعمها بشكلها الحديث.

وخلال دوراته المختلفة ساهم مهرجان خولاني السعودي في زيادة اهتمام المزارعين المحليين بزراعة بذور القهوة من خلال تسليطه الضوء على إنجازات الرجال والنساء السعوديين العاملين على زراعة بذور القهوة.

كما أن جازان تعد من المواقع الرئيسية المنتجة للقهوة حول العالم حيث تعتبر قهوة خولاني أحد أرقى وأجود أنواع القهوة في العالم.