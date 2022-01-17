"تقويم الفعاليات والمواسم" يبرز الوجهات السياحية السعودية للعالم

نجحت منصة (روح السعودية) من خلال (تقويم الفعاليات والمواسم)، الذي أطلقته في سبتمبر من العام الماضي، في إبراز الوجهات السعودية السياحية للمنطقة والعالم أجمع، واكتشاف الفعاليات النوعية، والاستمتاع بتجربتها الفريدة برفقة العائلة أو الأصدقاء.

من أهم العوامل التي عززها (تقويم الفعاليات والمواسم)، مساعدة السائح أو الزائر؛ سواءً القادم من الداخل أو دول الخليج العربي أو حتى من مختلف أنحاء العالم، في الاستمتاع الكامل بالتجربة السياحية السعودية، من خلال التخطيط للرحلة، ومعرفة المعلومات التفصيلية والكاملة عن الأنشطة والتجارب المتوفرة في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، ومساعدتهم على اكتشاف الجواهر الخفية فيها.

يستطيع الزائر والسائح من خلال (تقويم الفعاليات والمواسم) المتوفر باللغتين (العربية) و(الإنجليزية)، رصد كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتراثية والفنية والحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية المستمرة حتى مارس المقبل (2022)، وهو ما يُعزز من الوجهات السياحية السعودية الإقليمية والدولية.

موسم الرياض

ومن مناطق موسم الرياض (رياض سفاري) وتقام فعالياتها على بعد 80 كيلومتراً (غربي مدينة الرياض)، وهي موطن للعديد من أنواع الحيوانات بما في ذلك لايقرز، والأسود البيضاء، وأفراس النهر والزرافات والفهود وأكثر من ذلك بكثير، وتستمد أهميتها وتفرُّدها من استقطابها لأكثر الحيوانات البرية ندرةً على مستوى العالم، واستحداث مفاهيم جديدة للترفيه في مجال الحياة الفطرية بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية في مجال حدائق السفاري والمتنزهات البرية.

ومن فعاليات موسم الرياض في يناير منطقة (العاذرية)، و(ونتروندرلاند) و(البوليفارد) و(كومبات فيلد) و(شجرة السلام) و(واجهة الرياض)، وغيرها الكثير من الفعاليات التي يمكن استكشافها من خلال موقع (تقويم الفعاليات والمواسم)، مثل: (رحلة الست على مسرح كوكب الشرق)، و(سيرك دو جلاس)، و(مسرحية بنص الليل)، و(الحفلة الكورية ستراي كدز- شانق ها).

موسم العلا

وتستمر (العلا) في تقديم خارطة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي ستقام خلال يناير 2022، ومن ذلك (سفاري 44x في محمية شرعان الطبيعية)، و(تجربة الزيبلاين)، و(تجربة فيا فيراتا)، و(شتاء طنطورة) الشهير العائد بأسلوب جديد، لإحياء التراث والروح من سباق الهجن والأناقة والفن المميّزة.

ولجمهور الفن العريق في الوطن العربي والمنطقة، موعد لحفلة في 21 من الشهر ذاته للمايسترو الإيطالي (أندريا بوتشيلي) الذي سيُبهر جمهوره وعشّاق الأوبرا من جديد، بأداء استثنائي يليق بقاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية. وستُضيء النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بحضورها الراقي قاعة مرايا ليلة 28 يناير وتُغني بصوتها الأوبرالي أجمل الأغاني العربية من أرشيفها الموسيقي العريق.

وباستطاعة السائح اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة للعلا من أعلى بجولة هليكوبتر العلا تستمر لمدة نصف ساعة، حيث ستطير فوق سبعة من أشهر المعالم والمواقع التراثية في العلا، بما في ذلك جبل الفيل، والحجر، وسكة حديد الحجاز، وقاعة مرايا، وجبل عكمة، ودادان وبلدة العلا القديمة في رحلة مبهجة لا تنسى، وصناعة ذكريات ستدوم مدى الحياة.

ومن الفعاليات الأخرى المقامة في بعض مناطق المملكة والمدرجة في (تقويم الفعاليات والمواسم)، (فورمولا إي الدرعية) التي ستقام بين 28 إلى 29 يناير الجاري، ويُعد سباق (إي بي بي إي فورمولا إي) للسيارات الكهربائية المعتمدة كبطولة دولية من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وأول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة.

تقدم النسخة الأولى من (بينالي) الدرعية للفن المعاصر أعمالًا لأكثر من 60 فناناً من المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم في الدرعية، مدينة الفنون والتراث، لاستكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان (تتبّع الحجارة)، ويتيح للزوّار الدخول في قلب المشهد الفني المعاصر المتنامي في المملكة، وهو المثال الأكثر ديناميكية في الخليج على الإمكانات التحويلية للفنّ.

ويُعد رالي داكار السعودية 2022، السباق الأكثر تحدياً في العالم والأكبر من الناحية اللوجستية، تسابقت فيه ست فئات على 12 مرحلة، حيث انطلق السباق من منطقة حائل ويكون خط النهاية في مدينة جدة على أن يكون هنالك يوم راحة في مدينة الرياض، (انطلق السباق في 2 يناير وانتهى في 14 يناير).

ويقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) العديد من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية المتنوعة التي تزدان بها مساحات إثراء الداخلية والخارجية، إضافةً إلى افتتاح مجموعة متنوعة من المطاعم في ساحة الطعام الخارجية للمركز، واستعراض أعمال فنية من قبل فنانين عالميين، إلى جانب استديوهات تقام فيها ورش عمل وأنشطة أخرى متعددة في أنحاء المركز.

واستضافت المملكة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية بهيكل جديد يضم أفضل أربعة فرق تلعب في الرياض، وهي (برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو)، وذلك خلال الفترة من 12 يناير إلى 16 يناير 2022، وتأتي هذه البطولة استمراراً لاستضافة المملكة للفعاليات الرياضية العالمية التي تجذب الجماهير المحلية والعالمية.

وإلى جانب الفعاليات التي تشهدها المملكة في هذا الشتاء، أتاحت (روح السعودية) فرصة الاطلاع على كافة الفعاليات والعروض والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com/) لتعرض من خلاله كافة الأنشطة والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية 2021/ 2022 حتى مارس المقبل، حيث تفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين فرص غير مسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميّزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، فيما لسان حالهم يقول للجميع «حياكم على قل الكلافة».