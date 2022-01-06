الرئيس التنفيذي لـ "أنابيب الشرق": نستحوذ على حصة 50% من السوق ونمتلك حلولا متكاملة لصناعة وتغليف الأنابيب لقطاعات النفط والغاز والمياه

تخطو شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بثقة نحو المستقبل مدعومة باقتصاد المملكة القوي وببنية تحتية صناعية محفزة وموقع استراتيجي يعزز من مكانتها الريادية والتنافسية بالاضافة إلى استثمار المملكة في قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والمياه ما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للشركات الوطنية الطامحة للعب دور فاعل والمساهمة في مسيرة النمو والازدهار.

وكشف محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، أن أنابيب الشرق تقود قطاع صناعة الأنابيب في المملكة بحصة تتجاوز نسبتها 50% من إجمالي حجم سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور بفضل امتلاكها لمجموعة صناعية تخولها توفير حلول متكاملة لعملائها وتشمل صناعة الأنابيب بطاقة إنتاجية حتى 500 ألف طن متري سنوياً واللحام المزدوج بطاقة انتاجية تصل لـ 340 ألف طن متري سنوياً وتغليف الأنابيب بطاقة إنتاجية تصل لأربعة ملايين متر مربع سنوياً.

وأضاف أن مسيرة الشركة تعد مثالاً مميزاً للشركات الرائدة في قطاع صناعة الأنابيب حيث نفذت أكثر من 75 مشروعاً وأنتجت أكثر من مليوني طن متري من الأنابيب و 16 مليون متر مربع من الأنابيب المغلفة لمشاريع استراتيجية في خطوط نقل النفط والغاز والمياه لمختلف أرجاء المملكة. وتنظر الشركة بعين طامحة لتوسيع نشاطها ليشمل الأسواق الخارجية وذلك في إطار التوظيف الأمثل لطاقتها الانتاجية والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها كأحد روافد النمو المستقبلي، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كان وسبق لها أن قامت بتصدير تسعين ألف طن متري من الأنابيب إلى مجموعة كارسو في أمريكا الشمالية.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق النجاح الذي حققته الشركة إلى عدد من العوامل في مقدمتها المناخ الاقتصادي الصحي والإيجابي الذي هيأته رؤية المملكة 2030، وتسارع عَجَلة التنمية في المملكة وغيرها من العناصر التي حقَّقت لصناعة الأنابيب نجاحاً باهراً كان له أثره الملموس في دعم التنمية المتواصلة لصناعات البُنية التحتية، وقطاعات النفط والغاز والمياه، مشيراً إلى أن الشركة قد أخَذت على عاتقها منذ تأسيسها تَوطين صناعة الأنابيب في المملكة لتلبية الطلب المتنامي عن طريق صناعة منتج سعودي مطابق لأفضل المواصفات القياسية العالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة محمد الشاهين عن سعادته بقرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، مثمناً الدور الذي تضطلع به هيئة السوق المالية في طرح الشركات التي تشكل رافداً وداعماً للاقتصاد السعودي، حيث إن أنابيب الشرق تعمل وفق استراتيجية واضحة لترسيخ هذه الصناعة الحيوية المهمة لقطاعات النفط والغاز والمياه في المملكة وفق المعايير الفنية العالمية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن طرح أسهم أنابيب الشرق للاكتتاب العام يعد أول طرح يشهده العام الحالي.