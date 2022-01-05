"مُلكيّة للاستثمار" و "عنان العقارية" توقعان اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس صندوق عقاري

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار وشركة عنان العقارية اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لغرض تأسيس صندوق عقاري حسب المتطلبات النظامية يهدف لتطوير أرض خام بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في حي قرطبة بعنيزة وبالشراكة مع عدد من المستثمرين الرائدين في القطاع العقاري في المملكة.

كما علق بندر الضحيك - الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية - بأن هذا المشروع يعتبر امتداداً لمشاريع شركة عنان العقارية في مجال تطوير البنية التحتية، وقد تم العمل عليه بالشراكة مع عدد من المستثمرين في القطاع العقاري. ونطمح من خلال العمل مع شركة ملكية للاستثمار لتعزيز دورنا كأحد المطورين العقاريين الرائدين في القطاع العقاري على مستوى المملكة.

ومن جانبه أوضح عمر العثيم - الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مُلكيّة للاستثمار - أنه سيكون الهدف من الصندوق المراد تأسيسه هو الاستحواذ على أرض خام وإتمام عملية تطوير البنية التحتية ومن ثم تسويقها لراغبي السكن والاستثمار في المنطقة، حيث سيقام المشروع في موقع مميز بمنطقة القصيم في مدينة عنيزة على طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بمساحة إجمالية تفوق مليون وثمانون الف متر مربع تقريباً وتتميز أرض المشروع بسهولة الوصول إليها من عدة نقاط جذب رئيسية مثل الكليات الجامعية والدوائر الحكومية، والخدمات العامة. بالإضافة لوقوعها في اتجاه النمو والتوسع الطبيعي لمدينة عنيزة.

الجدير بالذكر أن شركة مُلكيّة للاستثمار هي شركة استثمارية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 37-13170، وتبلغ حجم الأصول المدارة من قبلها أكثر من 4 مليار ريال تتركز في القطاع العقاري في السعودية. وشركة عنان العقارية من شركات التطوير العقاري الرائدة. وقد قدمت الشركة آلاف المنتجات العقارية للسوق من أراضي وفلل سكنية وأبراج فندقية على مستوى المملكة العربية السعودية، كما قدمت العديد من المشاريع النوعية السكنية وتقديم حي سكني كامل بمساحة تقارب المليون متر مربع.