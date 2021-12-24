أسمنت اليمامة تحصل على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات "CGI"

حصلت شركة أسمنت اليمامة على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات "CGI"، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل بالرياض، وجرى تصنيف "أسمنت اليمامة" ، ضمن أفضل 10 شركات تطبيقاً لأعلى معايير الحوكمة في مؤشر حوكمة الشركات من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي.

ومثل الشركة في استلام الجائزة، الأستاذ ظافر بن فائز الشهري مدير إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة.

وقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لإيماننا بأهمية حوكمة الشركات، ودعم مجلس الإدارة المتواصل لجهود الشركة في هذا المجال، وأكد أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.

ومؤشر الحوكمة، هو مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد والذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.

