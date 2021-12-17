طيران أديل يعلن تسيير رحلات إلى القاهرة ويفتح الحجز بسعر 299 ريال



أعلن "طيران أديل" الشركة الأكثر صعوداً في صناعة النقل الجوي بالشرق الأوسط، تسيير رحلات دولية جديدة إلى "القاهرة" في مصر، حيث تعتبر الوجهة الدولية الثالثة للشركة، وتنضم الوجهة الجديدة الى المحطتان الدوليتان اللتان تم افتتاحها خلال هذا العام وهما "دبي والكويت"، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

ويسير "طيران أديل" أولى رحلاته الدولية المباشرة والمنتظمة إلى القاهرة انطلاقاً من العاصمة "الرياض" بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، حيث أنهت كافة الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم كافة الخدمات للمسافرين، ومن المقرر تدشين أولى الرحلات الافتتاحية يوم الخميس 6 يناير 2022.

والرحلات الجديدة من وإلى القاهرة أصبحت متاحة للحجز أمام جميع العملاء المسافرين منذ مطلع هذا الأسبوع، وبأسعار تبدأ من الرياض بـ 299 ريالاً ومن القاهرة بـ 1,499 جنيهاً، وللحصول على أفضل الأسعار من خلال زيارة موقع طيران أديل الإلكتروني flyadeal.com أو عبر تطبيق الهواتف الذكية الحالي الذي يتميز بحزمة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفر الجهد والوقت للعملاء.

وبهذه المناسبة صرح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم قائلاً: " مسرورون بالإعلان عن إضافة محطة القاهرة الوجهة الأكثر جاذبية للعرب والسعوديين، رحلاتنا ستوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين وستساهم في زيادة حركة السفر وتعزيز أواصر التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ونتطلع قدماً إلى توسيع نشاطاتنا لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات ضمن شبكتنا وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".