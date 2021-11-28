توقعات: وصول حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في السعودية إلى 3 مليارات ريال سنويا

بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وعدد من المسؤولين، جناح stc المشارك في فعالية @Hack، واستقبلهم المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، وعدد من التنفيذيين في المجموعة.

واطلع الوزير السواحة على أحدث التقنيات التي تقدمها المجموعة في مجال الأمن السيبراني، حيث تشهد المملكة نموا في حجم سوق الأمن السيبراني بوصول الإنفاق السنوي إلى 13 في المائة وبحجم إنفاق متوقع أن يصل إلى ثلاثة مليارات ريال سنويا، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وتسهم stc في فعالية @Hack كشريك وممكن رقمي لأكبر حدث للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، والتي تقام في مدينة الرياض، وينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين وشركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وتدعم الفعاليات واللقاءات بمشاركة شركة sirar by stc التي تم إطلاقها من قبل مجموعة stc لتمكين وحماية رحلة التحول الرقمي للبنية التحتية مع مجموعة من الشركات الرائدة، باستعراض آخر الحلول والمنتجات والتقنيات التي تقدمها لعملائها.