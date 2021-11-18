الصندوق الصناعي ومصرف الراجحي يوقعان اتفاقية لتقديم خدمة الاعتماد المستندي

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع مصرف الراجحي اتفاقية لتقديم خدمة الاعتماد المستندي، بهدف تحفيز نمو الصناعات الوطنية عبر الشراكة بين الصندوق الصناعي والقطاع الخاص، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي د. إبراهيم المعجل، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، وذلك في مقر الصندوق بالرياض، بحضور منسوبي الصندوق والمصرف.

وتُمكّن خدمة الاعتماد المستندي المستثمرين من الحصول على السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع ولتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع وذلك بإصدار الاعتمادات برسوم مخفضة، من خلال ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه مع عدد من البنوك التجارية.

وتُعد الاتفاقية امتدادًا لجهود الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور حيوي في الاقتصاد الوطني، ولدعم المشاريع في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تقديم عدد من البرامج والمنتجات التمويلية والاستشارية.