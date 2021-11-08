stc توسع شبكتها الدولية من خلال اتفاقية مع شركة انفينيرا

وقعت stc اتفاقية مع شركة انفينيرا لتنفيذ مشروع توسعة شبكة stc الدولية باستخدام تقنية ICE6 ذات السرعات العالية التي تصل إلى 800 جيجابت/ث. والتي ستعزز تقديم خدمات جديدة لعملائها إقليمياً وعالمياً، وكذلك تطوير البنية التحتية للكوابل البحرية لتتحمل سعات أعلى تلبي الاحتياجات اللازمة لتطوير المدن الذكية.

تعد stc الممكن الرقمي الأبرز في المنطقة، حيث توفّر السعات والسرعات اللازمة لجميع مزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين بالإضافة إلى قطاع الأعمال الدولي، من خلال خدمات متنوعة محلية وعالمية عبر بنية تحتية وشبكة متطورة من الكوابل الدولية.

ويتضمن هذا المشروع توسعة الشبكة في العديد من المواقع الدولية من خلال تزويدها بالمعدات والتقنيات التي تقدمها شركة إنفينيرا Infinera المدعومة بتقنية ICE6 800Gومنصة GX Series Compact Modular ذات السعات الهائلة والقدرات الضخمة. ومن شأن هذه المشاريع التطويرية مضاعفة السعات والسرعات للشبكة الدولية الخاصة بـ ـstc حتى 10 أضعاف سعاتها الحالية إقليمياً ودولياً، والتي من شأنها تلبية الاحتياج المتزايد في النطاق الترددي بما يتجاوز السعات المتوقعة لعملاء stc من النواقل والمشغلين ومزودي خدمات الاتصالات والانترنت، وقطاع الأعمال الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية والطاقة التي تحتاجها كل موجة مع زيادة الكفاءة الطيفية.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين في stc م. محمد العبّادي: "توفّر stc السعات والسرعات اللازمة لجميع مزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين بالإضافة إلى قطاع الأعمال الدولي، كونها الممكن الرقمي في المنطقة، حيث تقدم خدمات متنوعة محلية وعالمية عبر بنية تحتية وشبكة متطورة من الكوابل الدولية. ومع نمو الحاجة لتطبيق مبدأ التلبية السريعة لطلبات التوسعات المتلاحقة ولتقوية الاتصال بين المملكة وأوروبا، ستلبي هذه الحلول التقنية بالتعاون مع شركة انفينيرا النمو المتسارع للاتصالات الدولية، وستعمل على رفع مستوى الموثوقية والكفاءة. كما ستوفّر تقنية ICE6 توسيع وتنويع الخدمات السحابية في المنطقة وحول العالم، وتعتبر هذه التقنية مثالية لمشاريعنا القادمة 2Africa و Saudi Vision Cable."

كما صرّح نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في شركة انفينيرا نيكولاس والدن: "إن اختيارstc لحلول المنصة المدمجة GX يجعلها تلبي المتطلبات المتزايدة للنطاق الترددي في الشرق الأوسط، حيث توفر تقنية ICE6 أكبر كفاءة فنية لاستخدام الطيف الضوئي للألياف وبأفضل قيمة اقتصادية، تدعم المشاريع الأخرى في المنطقة، هذه المبادرة ستمهد الطريق لفرص رقمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط."

الجدير بالذكر أن هذه التقنية توفر أيضا خدمة تأمين النطاق الترددي الفوري"Instant Bandwidth" والتي سترفع القدرة على تلبية طلبات السعات الفورية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، مع زيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة اللازمة لذلك.