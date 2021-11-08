stc تعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من نشر شبكات الجيل الخامس 5G في السعودية

أعلنت stc عن انتهاء المرحلة الثانية من نشر شبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء المملكة، حيث نجحت بنهاية هذه المرحلة في نشر شبكات الجيل الخامس في أكثر من 6000 موقع لتغطي أكثر من 75 مدينة من مدن المملكة.

وحققت stc إنجازاً مهماً من خلال توفير شبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسية في السعودية، والحفاظ على ريادتها الوطنية باعتبارها أسرع شبكة للهواتف المحمولة في المملكة في عام 2021. وفي هذا السياق، فازت stc بأحدث جوائز “Ookla Speedtest” عن فئة أسرع شبكة للهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول والربع الثاني لعام 2021. كما فازت في أحدث تقرير ربع سنوي عن سرعات الإنترنت وسرعة الوصول إلى المحتوى الرقمي في السعودية والذي يأتي ضمن مبادرة "مقياس" للربع الثاني من عام 2021، كونها الشبكة ذات أعلى متوسط سرعة تنزيل للإنترنت عبر الهاتف المحمول، وأعلى متوسط سرعة تحميل الإنترنت، وكأعلى متوسط سرعة شبكة الجيل الخامس للتنزيل على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فوزها بجائزة 5G Availability عن تقريرها التجريبي لخدمة “5G OpenSignal” خلال شهر أكتوبر 2021.

وتساهم stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة في الحفاظ على مرتبة المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 7 دول في سرعة النطاق العريض للأجهزة المحمولة وفقاً لمؤشر “Ookla Speedtest” العالمي لشهر سبتمبر 2021 ووفقاً للمقارنة المرجعية الخاصة بـ Opensignal لتجربة شبكة الجيل الخامس 5G العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للتقنية في stc، المهندس هيثم الفرج: "نحن سعداء بإنجازنا وإكمالنا للمرحلة الثانية من نشر شبكة الجيل الخامس 5G بنسبة 100٪ في جميع أنحاء المملكة. ونسعى باستمرار للمساهمة في نمو قطاع الاتصالات وتعزيز نمط الحياة المحلي. يُعد هذا المشروع من ضمن العديد من المشاريع التي تقودها stc. واليوم، ومع اكتمال المشروع، نظهر مرة أخرى التزامنا تجاه الاستثمار والمضي قدماً في هذا القطاع وتعزيز المقاييس التجارية والاجتماعية لمجتمعنا والسوق المحلي".

وتواصل stc تنفيذ خططها لتعزيز مكانتها في خدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة والتقنيات المتقدمة من خلال نشر أكبر شبكة جيل خامس متقدمة في الشرق الأوسط، وستستمر بمواكبة وتطبيق استراتيجيتها وأهدافها لمتابعة ريادتها في السوق من أجل تحقيق هدفها الكبير والتوسع الشامل لشبكة الجيل الخامس.

واختتم الفرج حديثه قائلاً: "تعمل stc بلا انقطاع على إثراء تجربة عملائها والارتقاء بها ومواصلة تطوير الشبكة والبنية التحتية الرقمية الموثوقة والمتقدمة التي تمثل الركيزة الأساسية لمختلف القطاعات والصناعات".