أديل: عملياتنا موجهة لدعم موسم الرياض وأطلقنا عروضا لجذب الخليجيين

صرح أحمد البراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل للإعلاميين عقب حفل تدشين الرحلة الافتتاحية الاولى لطيران أديل إلى الكويت صباح اليوم من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أن جزء من عمليات الشركة التسغيلية وجهودها موجه لدعم موسم الرياض 2021 وذلك كون الشركة راعي مشارك للحدث الكبير الذي تشهده العاصمة الرياض، موضحاً أن الشركة تقدم العديد من العروض الحصرية والاسعار الخاصة على الرحلات الجوية من والى الرياض لجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها خصوصاً الاشقاء الخليجيين من الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إلى جانب اطلاق مجموعة من الحملات التسويقية والمسابقات على منصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى مشاركة ميدانية تفاعلية في منطقة الوينتروندرلاند في الرياض.



وبين البراهيم أن رحلات الشركة من وإلى الكويت ستوفر منتج اقتصادي جديد وبأسعار جاذبة للمسافرين بين البلدين وذلك دعماً لحركة السفر وبخاصة الراغبين من داخل الكويت في حضور فعاليات موسم الرياض والاستمتاع ببرامجه المذهلة، وفي نفس السياق فقد تم اضافة رحلتين اضافيتين جديدتين ما بين الرياض ودبي وذلك دعماً لموسم الرياض والراغبين من داخل دولة الامارات العربية المتحدة من حضور فعاليات الموسم لهذا العام.



وتابع البراهيم للإعلاميين قوله : " اليوم مع ربط مطار الرياض بمطار الكويت فإن هذا سيعزز من تواجد الشركة وخدماتها المقدمة لأهالي المنطقة الوسطى وخدمة موسم الرياض تحديداً، حيث سيرتفع بذلك عدد الوجهات المباشرة المرتبطة من والى محطة الرياض الى 10 وجهات هي : (جدة، ابها، الدمام، جازان، حائل، المدينة، نجران، تبوك، دبي، الكويت)، كما سيتوالى فتح عدد من الوجهات الداخلية والدولية وذلك اعتماداً على وصول مزيد من الطائرات الجديدة لدعم عمليات الشركة وخدمة شبكة الرحلات".



وأكد البراهيم أن افتتاح الوجهة الجديدة وإضافتها الى شبكة رحلات الشركة هو حدث مميز ويأتي امتداداً للنجاحات المتتالية للشركة وسعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم إستراتيجية قطاع الطيران المدني الوطنية وذلك من خلال توسعها شبكة رحلاتها المحلية والإقليمية بهدف مواكبة النمو المتسارع بسوق صناعة النقل الجوي في المملكة والمنطقة وجهودها المتمثلة في ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.



وفي ختام تصريحه لوسائل الاعلام ، سلط نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء لشركة "طيران أديل" الضوء على انجازات الشركة، موضحاً أنها نجحت في نقل ما يقارب 13 مليون مسافر على متن اكثر من 86 ألف رحلة جوية وذلك منذ بداية عملياتها التشغيلية قبل حوالي 4 سنوات وحتى اليوم، لافتاً إلى ان هذه الأرقام والاحصائيات تعتبر غير مسبوقة على مستوى شركات الطيران الناشئة عالمياً، وهو ما يؤكد جدارة الشركة ومنسوبيها في حصولهم على لقب أقوى شركة طيران صاعدة في المنطقة والشرق الأوسط وايضاً افضل شركة طيران في التجارة الالكترونية لعام 2021.



وكان "طيران اديل" الشركة الأقوى صعوداً في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط قد دشن وجهته الجديدة الى الكويت انطلاقاً من العاصمة الرياض، اليوم الأحد 31 أكتوبر، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الوجهات على شبكة الرحلات المتنامية للشركة الى 15 وجهة داخلية ودولية.



هذا، وقد أقيم حفل رسمي بهذه المناسبة في صالة المغادرة الدولية بمطار الملك خالد الدولي بحضور عدد من قيادات الشركة و ممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار وكوكبة من الإعلاميين وعدد من الركاب المسافرين على متن الرحلة الأولى ذات الرقم (F3521)والتي ودع موظفو «أديل» مسافريها بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة وموفقة، حيث انطلقت الرحلة الافتتاحية للكويت من الرياض الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي ووصلت إلى الكويت عند الساعة 13:30 بعد الظهر.



كما تسير الشركة رحلاتها إلى وجهتها الجديدة "الكويت" عبر الصالة رقم (2) بمطار الرياض وباسعار تبدأ من 259 ريالاً سعودياً من الرياض الى الكويت وبسعر يبدأ من 21.9 دينار كويتي للرحلات من الكويت الى الرياض، وذلك على متن أحدث طائرتها الجديدة من طراز (A320neo)، والتي عززت قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات في التشغيل، حيث أنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافةً إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وانظمة الإضاءة.