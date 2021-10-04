"نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالمملكة

تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين “Food Pantry” مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.

جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية" YouGov " والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبحسب تصنيف الشركة العالمية " YouGov " فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين هذا العام والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.

واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.

وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط ​​الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.

إلى هذا، اشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov" " على 6 فئات رئيسية هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.

يذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة وأحد أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذو قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي، كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.