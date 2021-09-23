رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة والشعب باليوم الوطني

رفع الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني 91 تحل علينا ونحن نكمل مسيرة التنمية، منطلقين نحو آفاق واسعة وفق رؤية 2030 التي يقوم عليها أبناء هذا الوطن ضمن جهود القطاعات والشركات إلى تحقيق الاهداف التي رسمتها حكومتنا وبتكاتف جميع أبناء هذا الوطن الكريم.

وقال "نجدد في هذا اليوم الولاء والعهد لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده حيث نشهد القفزات الهائلة التي حققتها المملكة في مختلف الميادين والتي حددتها الرؤية الطموحة 2030 وسنواصل مسيرة البناء والعطاء والوفاء بأيدي أبناء وبنات الوطن".

وأكد أن ما شهده العالم في ظل الظروف والاجراءات الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد حفز مجموعة stc على العمل بإقدام لتطوير استراتيجيتها وتســخير إمكانياتها للتعامــل مــع الظروف المختلفة بــكل حيويــة وبمــا ينسجم مع مكانة المجموعة وأداء دورها كرائد في التمكين الرقمي لمختلف القطاعات. مشيراً إلى أن برنامج روافد لتعزيز المحتوى المحلي شهد زيادة في الإنفاق لدعم الشركات المحلية.

ورفع الشكر للقيادة الكريمة لما يجده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من اهتمام كبير حيث تنامت القيمة السوقية لخدمات القطاع في المملكة مما أسهم في تطوره ونموه، وتفوق بنيته التحتية في وقت قياسي، لتحقيق التحول الرقمي.

من جهته قدم المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة stc، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده وللشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تحولاً كبيراً على مختلف الأصعدة ويسير بخطى تسابق الزمن ليسهم في وضع المملكة من ضمن مصاف الاقتصادات الكبرى بهذا المجال الحيوي الهام عالمياً.

وأشار الى أن مجموعة stc ماضية في تنفيذ استراتيجيتها في التمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص والنمو في مسارات غير تقليدية ومنها قطاع تقنية المعلومات عبر نجاح اكتتاب شركةsolutions وتدشين شركة سرار لخدمات الأمن السيبراني، إضافة إلى التزامها بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ومن ذلك حاضنة InspireU لدعم رواد الأعمال بعشرات الملايين، لمشاريع تفوق قيمتها السوقية اليوم مئات الملايين، مع الاستمرار في دعم التقدم المنجز في مسيرة التنمية المجتمعية حيث ترعى stc ما يصل إلى 292 مشروعاً تتناول القضايا البيئية والاجتماعية.

وختم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc بقوله: نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت، مما يتوج مسيرة مستمرة في تطور قطاع الاتصالات الحيوي في ظل دعم القيادة الحكيمة، وسنواصل في stc التزامنا بأن تكون رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، وممكناً رئيساً للتحول الرقمي وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.