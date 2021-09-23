رئيس "بوينج" في المملكة بمناسبة اليوم الوطني : حريصون على زيادة استثماراتنا المحلية

رفع رئيس "بوينج" في المملكة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، كما قدم التهنئة لموظفي الشركة وللشعب السعودي، داعيا المولى أن يديم على المملكة عزها ومجدها وأمنها وأمانها.

وقال المهندس أحمد جزار "قدمت المملكة خطة استراتيجية طموحة مثلت منظومة تطوير شاملة واحتوت على العديد من الإستراتيجيات والمشاريع والمبادرات، منها تدشين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للشحن لتصل لـ 4.5 مليون طن من البضائع، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كما تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ 330 مليون مسافر، لتحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الطموحة مثل قطاع الحج والعمرة الذي يهدف لوصول 30 مليون حاج ومعتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، كما تهدف الاستراتيجية لزيادة الوجهات الدولية لتصل لـ250 وجهة، كما تهدف لتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص".

وبين رئيس "بوينج" في المملكة أنه في ظل التعافي المستمر لقطاع الطيران، سيوفر سوق النقل الجوي في المملكة فرصة قوية لتحقيق الكثير من المكاسب الاقتصادية مما سيعزز ازدهار سوق الطيران في المستقبل.

وقال "نحن في بوينج نفخر بكوننا جزءا لا يتجزأ من السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 76 عاما، ونحن حريصون على دعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي تعمل فيها.. اقتصادياً واجتماعيا.

واختتم المهندس أحمد جزار تصريحه بالقول "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار".