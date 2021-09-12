كيف نتعلم الدروس من التجارب الاقتصادية الأمريكية؟ «1 من 2»

خلال غضون بضعة أعوام فقط، تغيرت المحادثات بشأن السياسة الاقتصادية كليا في الولايات المتحدة. إذ استبدلت النيوليبرالية، أو إجماع واشنطن، أو أصولية السوق - يمكنك أن تسميها ما شئت - بشيء مختلف تماما.وفي سياسة الاقتصاد الكلي، أدت المخاوف من الديون والتضخم إلى تفضيل سياسة الإفراط في تحفيز الاقتصاد والتقليل من المخاطر على سياسة استقرار الأسعار. وفيما يتعلق بالضرائب، فإن الإقرار الضمني في سباق عالمي نحو الهاوية قد انتهى، كما أن وضع حد أدنى عالمي لمعدل الشركات متعددة الجنسيات قيد التنفيذ. أما بالنسبة للسياسة الصناعية، التي لم يكن من الممكن حتى وقت قريب ذكرها بطريقة رسمية، فقد عادت لتأخذ بالثأر.وما زالت القائمة طويلة. إذ بينما كان لفظا تحرير ومرونة هما الكلمتان الرنانتان في سياسة سوق العمل، فإن الحديث الآن أصبح يدور حول الوظائف الجيدة، ومعالجة الاختلالات في القدرة على المساومة، وتمكين العمال والنقابات. وكان ينظر إلى شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات على أنها مصدر للابتكار والفوائد للمستهلكين، أما الآن فهي تعد احتكارات تحتاج إلى تنظيم وربما إلى تفكيك. وكانت السياسة التجارية تدور حول التقسيم العالمي للعمل والسعي إلى الكفاءة، أما الآن فهي تتعلق بالمرونة وحماية سلاسل التوريد المحلية.إن بعض هذه التغييرات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي هي تعديلات ضرورية للتكيف مع صدمة كوفيد - 19. وقد تكون أيضا بمنزلة التحول الحتمي الناتج عن فترة طويلة من ارتفاع مستوى عدم المساواة، وانعدام الأمن الاقتصادي، وقوة السوق المركزة في الاقتصاد الأمريكي. ولكن الفضل يعود أيضا إلى الرئيس جو بايدن، الذي جلب فريقا اقتصاديا جديدا إلى واشنطن، وسارع إلى تأييد الأفكار الجديدة على الرغم من انتقادات المتمرسين.وكان لنموذج أصولية السوق الذي شكل سابقا السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية منذ ثورة ريجان - تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي أصل فكري سابق. وطور هذا الأخير في قاعات الأكاديمية، وأشاعه المثقفون الشعبيون مثل ميلتون فريدمان.هذه المرة، يحاول الاقتصاديون الأكاديميون جاهدين اللحاق بالركب. ورغم أن حماس السوق الحرة قد تضاءل بين الاقتصاديين، إلا أنه لم تكن هناك تطورات برنامجية في الأسلوب المحافظ لـ"كينز" أو "فريدمان". وكان سيصاب صانعو السياسة ممن كانوا يتطلعون إلى الاقتصاديين للحصول على حلول بالجملة تتجاوز الإصلاح بخيبة أمل.ومع ذلك، يبدو واضحا أن الاقتصاديين قد تأثروا بالمزاج المتغير. فعلى سبيل المثال، في المعتكف السنوي لمحافظي البنوك المركزية المنعقد في جاكسون هول، في ولاية وايومنج، نهاية آب (أغسطس)، قدم فريق من الاقتصاديين الأكاديميين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد ونورث وسترن، وجامعة شيكاغو ورقة توضح أن حدوث قفزة مؤقتة في التضخم يمكن أن يكون شيئا جيدا.عندما تكون الأجور متصلبة أثناء اتخاذها لمنحى الهبوط - فهي لا تنخفض بسهولة كما ترتفع - يمكن تسهيل التغيير الهيكلي من خلال زيادة الأجور في أجزاء الاقتصاد التي تشهد ارتفاعا في الطلب... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.