أعلنت مجموعة تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 21/11/1442 هـ الموافق 02/06/2021م كإدراج مباشر برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي SA158GAKKL15وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
- الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء الناقول
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