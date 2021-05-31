الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء الناقول

أعلنت مجموعة تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 21/11/1442 هـ الموافق 02/06/2021م كإدراج مباشر برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي SA158GAKKL15وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.