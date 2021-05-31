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أخبار الشركات- محلية

الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء الناقول

الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء الناقول

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت مجموعة تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 21/11/1442 هـ الموافق 02/06/2021م كإدراج مباشر برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي  SA158GAKKL15وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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