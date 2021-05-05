21.7 مليار دولار أرباح أرامكو .. تفوق أكبر 5 شركات نفط في العالم مجتمعة بـ 22 %

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 22 في المائة.

وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 21.7 مليار دولار، تعادل في 122 المائة مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 17.8 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 2.7 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و1.4 مليار دولار لشركة شيفرون، و3.3 مليار دولار لشركة توتال، و5.7 مليار دولار لشركة شل، و4.7 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها "شركة شل" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 284 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 1477 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة شيفرون.

واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط نتيجة عودة الطلب الناتج عن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، ولو جزئيا، بالتزامن مع فتح الحدود وعودة الاقتصادات بعد الإغلاق مع توزيع اللقاحات عالميا.

ويأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير العام الماضي في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.

وحققت شركة إكسون موبيل الأمريكية خلال الربع الأول أرباحا صافية قيمتها 2.7 مليار دولار، مقابل خسائر قيمتها 0.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح شركة شيفرون الأمريكية خلال الربع الأول 62 في المائة، لتبلغ 1.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة توتال الفرنسية خلال الربع الأول 86 في المائة، لتبلغ 3.3 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة شل "بريطانية - هولندية" خلال الربع الأول أرباحا صافية قيمتها 5.7 مليار دولار، مقابل خسائر قيمتها 24 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت شركة بي بي خلال الربع الأول أرباحا صافية قيمتها 4.7 مليار دولار، مقابل خسائر ضخمة قيمتها 4.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.





وحدة التقارير الاقتصادية