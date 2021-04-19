رمضان شهر الحرية

يرى الكاتب الكبير نجيب محفوظ أن رمضان رمز للحرية، فقد كان ينتظره كل عام وهو صغير ليحظى بفرصة الخروج من المنزل والانطلاق في الشوارع، عندما كبر اعتاد على عدم الكتابة في رمضان وتخصيص الشهر كله وتحديدا فترة الصيام لقراءة الشعر الديني والاستماع إلى القرآن، والكاتب والشاعر فاروق جويدة يعد شهر رمضان فرصة للتأمل والسفر في أعماق النفس، إنهادعوة للتحرر من أعباء الحياة والانشغال بالتعرف على الذات.فبعد أن كان رمضان شهر العبادات والتحرر من الأمور الدنيوية أو بعضها والتقرب إلى الله أكثر، تحول بقدرة قادر إلى شهر العبودية لكل ما هو مسل من مسلسلات وبرامج أقرب ما تكون للتهريج منها للتسلية، وكأننا كنا نتعرض للتعذيب في نهار رمضان لامتناعنا عن أكل بعض اللقيمات وممارسة المباحات ونسينا أو تناسينا مقدار ما يمنحه لنا الصوم وكبح جماح النفس عن المباحات، فضلا عن المحرمات أو الممنوعات لأرواحنا من قوة وتهذيب. لقد حولنا شهر رمضان من قبل أن يبدأ إلى شيء دنيوي بحت ومظاهر خادعة كذابة أفقدتنا لذته، وأرهقنا أنفسنا بالمصاريف فمن تغيير أثاث المنزل الذي يعد عادة سنوية رمضانية للبعض وتجديد الأواني وصبغها بصبغة رمضانية إلى المبالغة في شراء ملابس رمضانية خاصة ونشر الفوانيس والأهلة في أرجاء المنزل حتى تظن أن الكهرباء مقطوعة.تكاليف ومظاهر غصت بها البيوت وأرهقت ميزانية الأسر وقتلت روحانية رمضان وبدل استشعار حاجة الفقراء والنظر في أحوالهم ازددنا تفاخرا وتباهيا، تتجول في الأسواق وتندهش من كمية شراء سجادات وشراشف الصلاة خصوصا هذا العام، وكأنهم حديثو عهد بالإسلام والتنافس في تجهيز الهدايا الفاخرة لرمضان بعد أن كان طبق من السعادة يصلك قبل أذان المغرب.نريد فوانيس تنير قلوبنا لا بيوتنا، وإعلاما يحيي الإيمان في القلوب ويعزز القيم ويزيد من ثقافة الشعوب، وينقل الصورة المثلى الحقيقية للشهر الفضيل، لا أن يوغل في تجميع كل سخف وعبث وتهريج الفنانين في رمضان وكأننا نتعرض لمؤامرة قتل الذائقة الفنية وتحويل الفن والكوميديا إلى حركات ورقصات باهتة عفا عليها الزمن وغاب احترام الشهر الفضيل، وأصبحنا نرى تنافسا في الجرأة الممجوجة في المسلسلات والبرامج، يحتاج القائمون على القنوات والمنتجون والممثلون إلى مراجعة أنفسهم فيما يقدمون خلال هذا الشهر من أعمال غير مدروسة في سباقهم المحموم نحو الأسوأ، وتحويل شهرنا الفضيل إلى ضجيج.أتساءل هل يفعل أصحاب الديانات الأخرى في مواسمهم ومناسباتهم الدينية مثلما يفعل المسلمون في رمضان؟.