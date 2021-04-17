مينيز يدعم حمدالله انفراديا

استقر البرازيلي مانيو مينيز مدرب فريق النصر لكرة القدم على المدافع علي لاجامي ليكون بديلا عن زميله المدافع عبدالرحمن العبيد، خلال مواجهة السد القطري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، إثر إصابة الأخير بفيروس كورونا، حيث انضم لزميله المهاجم فراس البريكان.وكان الاتحاد الآسيوي قد أبلغ الأندية المشاركة في دور المجموعات باستبعاده أي فرد يصاب بفيروس كورونا ضمن البروتوكول الطبي، ولا يسمح له باللعب حتى لو تعافى من المرض.وجدد مانيو مينيز ثقته بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لقيادة خط الهجوم، حيث منحه الدعم والمساندة بعد أن اجتمع معه انفراديا.وينوي مينيز الاستعانة بخدمات سامي النجعي ليكون في دائرة منتصف الميدان لامتلاكه عديدا من الحلول، فيما أعاد خالد الغنام لدكة البدلاء، حيث جاء ذلك خلال التدريبات التي أشرف عليها، على أن يقود وسط الميدان المغربي نورالدين أمرابط، وعبدالفتاح عسيري، والبرازيلي بيتروس، وعبدالمجيد الصليهم بجانب النجعي.وطالب مينيز اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية أمس بأهمية الفوز اليوم، وضرورة العمل وبذل مزيد من الجهد داخل الميدان، وقال لهم "السد يمتلك قوة في منتصف ميدانه، لا بد من الاستحواذ على الملعب".