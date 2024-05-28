الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطبق تقنية "فار" في بطولاته الجديدة للأندية

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكون من 3 مستويات.

ويتكون الهيكل الجديد من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024 - 2025، ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي، سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد ابتداء من مرحلة الدوري (دور المجموعات)، والتي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

في المقابل، تشهد النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق في أكتوبر القادم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدور قبل النهائي والنهائي، بما يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتطوير كرة القدم النسائية في القارة، كما سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا 2 ابتداء من الأدوار الإقصائية، علما أن البطولة تضم 32 ناديا، وتنطلق المنافسة في سبتمبر المقبل.

أما بالنسبة لدوري التحدي الآسيوي، والتي تضم 20 فريقا، فسيتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية في مايو 2025.