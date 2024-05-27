ختام النسخة الأغلى .. هبوط اثنين والهلال ورونالدو يعززان الأرقام

مع ختام النسخة الأغلى من دوري روشن السعودي، ودع أبها والطائي المسابقة بعد تنافس مثير بين 4 أندية للنجاة من الهبوط، فيما واصل الهلال "المتوج بطلا بلا خسارة" تعزيز أرقامه بفوزه على الوحدة 2 / 1.

وكتب الحزم "22 نقطة" الذي تأكد هبوطه مبكرا، نهاية أبها "32 نقطة" إثر فوزه عليه 2 / 1، فيما تمسك الأخدود "33 نقطة" بالبقاء إثر فوزه على الطائي "31 نقطة" 2 / 0، وكذلك الرياض "35 نقطة" الذي تغلب على الخليج "37 نقطة" 2 / 0.

وسجل الهلال رقما قياسيا بعد أن حصد 96 نقطة و101 هدف، بفارق 14 نقطة عن وصيفه النصر الذي كسب الاتحاد "54 نقطة" 4 / 2، فيما عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقامه ليصبح الهداف التاريخي لدوري روشن خلال موسم واحد بـ35 هدفا متجاوزا عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بفارق هدف.

وقال النصر عبر منصة (إكس): "قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد، ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة".

وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي قبل نهايته بـ3 جولات، إثر فوزه على الحزم 4 / 1، حيث تعد النسخة الحالية الأعلى قيمة سوقية بعد أن تضاعفت 3 مرات، وأصبحت 4 مليارات ريال (992.6 مليون يورو)، فيما تحتل الأندية السعودية المركز الثالث عالميا من ناحية الإنفاق على اللاعبين، بعد أن أنفقت نحو 970 مليون دولار، وفقا لتقرير لاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، تبلغ القيمة السوقية للأندية التي ودعت دوري روشن نحو 51 مليون يورو (207.7 مليون ريال)، حيث تبلغ قيمة الحزم 15.4 مليون يورو (62.6 مليون ريال)، و16.1 مليون يورو (65.5 مليون ريال) للطائي، و19.6 مليون يورو (79.8 مليون ريال) لأبها.

وفي باقي المباريات، فاز الأهلي على الفيحاء 1 / 0، الشباب على الفتح 3 / 2، والتعاون الذي ضمن مقعدا آسيويا على الاتفاق 1 / 0.