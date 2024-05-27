رونالدو يلوح بـ 3 عروض لبلد الوليد بعد بيع أسهمه في كروزيرو

فتح الأسطورة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني، الأبواب لبيع النادي بعد أن تلقى 3 عروض إلا أنه لم يتخذ القرار، وفقا لصحيفة آس الإسبانية.

وعاد بلد الوليد إلى الدوري الإسباني بعد عام من سقوطه إلى الدرجة الثانية عقب فوزه القاتل على رديف فياريال 3 / 2 الأحد الماضي في المرحلة الـ41 ما قبل الأخيرة.

ويمتلك رونالدو حامل لقب كأس العالم 1994 و2002 ووصيف 1998، النسبة الأكبر من أسهم بلد الوليد الذي هبط إلى الدرجة الثانية في العام الماضي.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن ليغانيس الذي لم يضمن الصعود المباشر بعد ويحتاج إلى نقطة، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط عن إيبار الثالث.

ورفض رونالدو عرضا لبيع النادي لشركة (Inexo) للمقاولات مقابل 28.7 مليون يورو.

وأعلن (راديو بلد الوليد) عن رفض بطل العالم مع "السيليساو" بيع 66% من حصته في أسهم النادي الإسباني، البالغة 82%، مبينة "الشركة مستعدة لبيع نسبة 66% من حصة رونالدو في أسهم النادي الأندلسي مقابل 28.7 مليون يورو، مع دفع 10 ملايين يورو بعد البيع مباشرة، ومثلها نهاية العام المقبل، ثم المبلغ المتبقي 8.7 مليون يورو، بنهاية يونيو 2027".

وكان رونالدو قد أكمل عملية بيع 90% من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي، لرجل أعمال برازيلي، مقابل 120 مليون دولار وفقا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية.

وحينما سئل رونالدو على هامش إتمام صفقة البيع عن ملكيته الحالية لنادي بلد الوليد الإسباني، فاجأ الكل قائلا بسرعة: "سيكون هو التالي!".