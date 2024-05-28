أكثر من 8.7 مليون ريال عوائد تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تجاوزت إيرادات تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الـ 8.7 مليون ريال، حيث يقام نهائي "أغلى الكؤوس" بين الهلال والنصر الجمعة المقبل على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتعد هذه المواجهة ختام الموسم الرياضي الجاري.

وتتسع مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لأكثر من 58 ألف متفرج بمقاعد مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية، الجزء الأول من المدرجات يتسع لـ 24 ألف متفرج والجزء الثاني (لمتوسط) يتسع أيضا لـ 24 ألف متفرج بينما يحتوي الجزء الثالث (الأعلى) على 14 ألف مقعد، بخلاف المنصة والمقصورة، كما يحتوي الاستاد على مئات المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد طرح التذاكر ظهر أمس (الإثنين)، حيث منح جماهيري كل نادي 50 % من سعة الملعب، ووضع جمهور النصر على يمين المنصة والهلال على يسارها.

وتبدأ أسعار التذاكر في الفئات الخمسة من 35 ريالا وتتوقف عند 2875 ريالا، حيث بلغت عائدات الفئة الذهبية 4.3 مليون من بيع 1500 تذكرة، الفئة الفضية 2.2 مليون من بيع 1500 تذكرة، فيما تجاوزت العائدات من بيع تذاكر الفئة الموحدة 2.2 مليون ريال، وفق مختص في التسويق الرياضي.

وقال لـ "الاقتصادية" صالح الصالح مستثمر في القطاع الرياضي وخبير في التسويق إن الإيرادات من بيع التذكر تتجاوز الـ 8.7 مليون ريال وفق دراسة، وقال الصالح إن بيع التذاكر بهذه الأسعار الرمزية، يجسد هدف اتحاد القدم الرئيس من خلال الاحتفال بالمناسبات الكبيرة دون هدف ربحي، فهو لن يجد مناسبة مثل هذه المناسبة الكبيرة والمهمة لكل الرياضيين لنشر اللعبة ودعمها".

من جانبه، شدد حمد العليان الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية أن كأس خادم الحرمين الشريفين تعد ختام الموسم الرياضي لواحدة من الدول الأكبر في آسيا وأحد الـ 10 الأوائل في العالم من الناحية السوقية، وطبيعي أن تكون جوائزها بهذا الحجم، وهذه القيمة.

وأضاف "بطولة بهذا الحجم وبهذا المسمى الكبير كفيلة بجذب الرعاة والمستثمرين، فالكل يريد الوجود فيها لأسباب كبيرة وكثيرة من أهمها اضافة للمسمى اسم الفريقين والنجوم الذين يضمانهما، وستكون متابعة بشكل كبير على مستوى يتعدى الحدود وردة الفعل ستكون الأبرز من كل البطولات".

من جهة أخرى، قرر الاتحاد السعودي منح 122 تذكرة من تذاكر النهائي لطرفي المباراة مجموع قيمتهم 66.650 ريال، بواقع 11 تذكرة منصة ذهبية قيمتهم 31.625 ريال لكل نادي، و50 تذكرة من تذاكر المباراة الموحدة لرابطة المشجعين الرسميين (1700 ريال).