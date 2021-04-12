وزارة الصحة وعبداللطيف جميل للرعاية الصحية تطلقان تقنية "AVNeo" الرائدة لجراحات القلب

دشنت وزارة الصحة بالتعاون مع عبداللطيف جميل للرعاية الصحية تقنية طبية واعدة تفتح باب الأمل في حفظ مزيد من الأرواح من ذوي الحالات المعقدة التي تتطلب تدخل جراحي لعلاج صمام القلب الأورطي. وتعتبر السعودية بذلك أول دولة في منطقة الخليج العربي ستستخدم تقنية AVNeo لجراحات القلب المفتوح، حيث تتصدر الولايات المتحدة واليابان قائمة الدول التي تبنت هذه التقنية منذ طرحها، تليها ألمانيا وروسيا وإيطاليا وبريطانيا.

يعود ابتكار تقنية AVNeo إلى المؤسسة اليابانية لصناعة الأجهزة الطبية (JOMDD)، وهي عبارة عن تقنية ثورية لجراحات القلب المفتوح لجميع الفئات العمرية حيث تشير الدراسات الطبية إلى عدم حاجة المريض بالاستمرار في تناول الأدوية بعد إجراء العملية بستة أشهر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تمثل الوفيات التي تسببها الأمراض القلبية الوعائية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في السعودية، حيث تشكل ما نسبته 37% من الوفيات. ويتنامى خطر هذه الأمراض كونها تشكّل السبب الأبرز للوفاة حول العالم، فقد كانت مسؤولة عما يقارب عن 18.6 مليون حالة وفاة في 2019، وهو ما يمثّل 16% من مجموع حالات الوفاة حول العالم.

ويعود الفضل في تطوير التقنية الجديدة إلى البروفيسور شيجيوكي أوزاكي، الذي ابتكر طريقة تتيح استخدام الأنسجة الذاتية للمريض لإجراء جراحات ترميم الصمام الأبهري. يُذكر أن البروفيسور أوزاكي كان قد أجرى على مدى السنوات العشر الماضية أكثر من 1100 عملية من بين أكثر من 5000 حالة على مستوى العالم. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية في 2018، كان معدل البقاء على قيد الحياة "خلال 10 سنوات من إجراء الجراحة باستخدام تقنية AVNeo عند 85.9٪"، مقارنة بأقل من 80٪ لدى من خضعوا لجراحات بديلة.

تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الصحة بالرياض وبحضور الأستاذة نجلاء كاتب، مدير عام مركز الإبداع بوزارة الصحة، والدكتور عادل طاش، إستشاري جراجة قلب الكبار بوزارة الصحة، والدكتورة سميرة الغامدي، المدير العام للإدارة العامة للمراكز المتخصصة، كما حضر من جانب عبداللطيف جميل للرعاية الصحية المهندس فيصل السمنودي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للأعمال، والمهندس رويد الصواف، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات، والمهندس أحمد الكثيري، مديرعام بإدراة المشاريع.

وفي هذا الصدد أفادت الأستاذة نجلاء كاتب:" نعمل على تسهيل وبحث إمكانية تطبيق مثل هذه التقنيات الطبية المبتكرة في مستشفيات المملكة بهدف تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية، وتواصل وزارة الصحة جهودها من خلال برنامج "إستشراف المستقبل" بمركز الإبداع الذي يهدف إلى إستخدام أحدث التقنيات الطبية المبتكرة وتوفيرها لخدمة المريض."

وعلق المهندس فيصل السمنودي قائلا" نحن فخورون بهذا التعاون مع وزارة الصحة التي تميزت بدورها الداعم في تنفيذ المشاريع النوعية المبتكرة في القطاع الصحي وما لذلك من أثر في الارتقاء بالأداء لخدمة المرضى، ولقد كانت عبداللطيف جميل سباقة إلى هذه النوعية من المشاريع على مدى مسيرتها الممتدة إلى 75 عامًا، تحولت خلالها من شركة محلية إلى شركة عالمية متنوعة، وكان إنشاء عبداللطيف جميل للرعاية الصحية علامة بارزة في هذه المسيرة. التعاون في مشاريع مثل AVNeo سيمهد الطريق بلا شك لمزيد من الابتكارات الرائدة في مجال الرعاية الصحية، كما أنه يعد حافزا لعبداللطيف جميل للرعاية الصحية لترسيخ مكانتها في مضمار البحث والتطوير المستمر بما يخدم هذا الوطن وأبناءه ضمن برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وتعمل وزارة الصحة وعبداللطيف جميل للرعاية الصحية حاليا على الحصول على ترخيص التقنية من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، ووضع برنامج لتدريب الكادر الطبي التابع لوزارة الصحة خارج المملكة وداخلها للتخصص في إجراء هذه العمليات تحت إشراف إستشاري جراحة قلب الكبار بوزارة الصحة الدكتور عادل طاش.

