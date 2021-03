The Family Office تضع فرصا رائعة في متناول عملائها

استضافت قناة العربية الإخبارية عبدالمحسن العمران، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة The Family Office، لمناقشة "كوبانج"، منصة التجارة الإلكترونية الأكبر والأسرع نموا في كوريا الجنوبية قبيل إدراجها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. وتعد "كوبانج" من أكبر حيازات صندوق فيجون التابع لـ"سوفت بانك".وأوضح العمران أن المستثمرين يظهرون تهافتا نحو التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا، ولا سيما في الأعوام الخمسة الماضية. فقد استثمرت The Family Office، نيابة عن عملائها، في "كوبانج" وشركات تكنولوجيا أخرى مثل "بايت دانس"، شركة تكنولوجيا الإنترنت الصينية متعددة الجنسيات التي طورت تطبيق تيك توك الاجتماعي لمشاركة الفيديوهات.بفضل 17 عاما من الخبرة في حفظ الثروات وتنميتها، تتمحور فلسفة الاستثمار لدى The Family Office حول التنويع والاستثمارات البديلة. فقد بنت The Family Office شبكة واسعة من الشراكات مع كبار مديري الأصول مثل "كي كي آر" و"كارلايل جروب" و"بلاكروك" لتقدم لعملائها فرصا فريدة في السوق الخاصة.عندما استثمرت The Family Office في 2017 في "كوبانج"، لم تكن الشركة الكورية اللاعب الأول في مجالها. غير أنها ركزت أهم استثماراتها في مراكز خدمات لوجستية لوصل "الميل الأخير"، ما جعل The Family Office تعتقد أنها ستصبح اللاعب المهيمن في كوريا الجنوبية. يعيش اليوم 70 في المائة من سكان كوريا الجنوبية على بعد سبعة أميال من أحد مراكز "كوبانج" اللوجستية، وتمتلك الشركة أكبر أسطول توصيل في البلاد، بحيث بلغ عدد السائقين بدوام كامل في نهاية 2020 أكثر من 15 ألف سائق.تمحور قرار الاستثمار في" كوبانج" حول قدرتها على الاستثمار على المدى الطويل في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى جانب ثقافة التركيز على العملاء وتقديم تجربة فائقة لهم. وقد ألهمت هذه القيم The Family Office في رحلتها نحو التحول الرقمي.أطلقت The Family Office منصتها الرقمية التي تقدم لأعضائها من المستثمرين المؤهلين والأفراد بالغي الثراء مزايا لا مثيل لها عادة ما تكون متاحة حصريا لكبار المستثمرين.