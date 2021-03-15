طارق السدحان ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

صنف الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2021.وتم اختيار السدحان استنادا لحجم النمو الذي حققه بنك الرياض خلال العام الماضي، وإلى حجم الإيرادات والأصول وعدد الموظفين، وتأثير البنك في القطاع المصرفي والمجتمع والدولة. إضافة إلى إنجازاته كرئيس تنفيذي خلال العام الماضي وخبرته في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وإنجازاته الشخصية بما في ذلك رئاسة / عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية.الجدير بالذكر أن السدحان قد بدأ مسيرته المهنية في شركة "كي بي إم جي" السعودية حيث قضى فيها 18 عاما، تدرج خلالها في عديد من المناصب حتى أصبح أحد أصغر الشركاء في تاريخ "كي بي إم جي"، وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة في فترة عمله في الشركة تقلد منصب الرئيس التنفيذي / الشريك الإداري ورئيس اللجنة الاستشارية للشركة.وقبل انضمامه إلى بنك الرياض، شغل عدة مناصب حكومية منها مستشار رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السعودي للتنمية SFD، المدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT، ونائب محافظ الإشراف في البنك المركزي السعودي.ولدى السدحان عضويات في عديد من مجالس الإدارة والمنظمات واللجان خلال حياته المهنية، فهو عضو مجلس الإشراف على المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنه زميل في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يحمل السدحان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة Ecole National des Ponts et Chaussées في فرنسا، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.