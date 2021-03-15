مصرف الإنماء يقدم منتج تمويل الامتياز التجاري بالتعاون مع منشآت

في إطار استمرارية دعم مصرف الإنماء لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقع مصرف الإنماء اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لدعم حصول المنشآت على التمويل المناسب، وذلك من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، إضافة إلى وجود عديد من الخيارات التمويلية وذلك عبر بوابة التمويل التابعة "لمنشآت".عن هذه الاتفاقية أكد عبدالله بن علي الخليفة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أن مصرف الإنماء حريص على مشاركة "منشآت" في كل ما من شأنه دعم قطاعات الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأكد أن هذا التعاون هو استمرار للشراكة بين المصرف و"منشآت" حيث تم توقيع اتفاقيات سابقة تتمثل في "اتفاقية بوابة التمويل، واتفاقية التوعية التمويلية" وتستمر الآن هذه الشراكة بتقديم منتج "تمويل الامتياز التجاري"، الذي يأتي كأحد محفزات النمو وازدهار الأعمال، كما أنه يأتي متوافقا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. إضافة إلى أن منتج "تمويل الامتياز التجاري" يهدف لتحسين موقع المملكة على خارطة الامتياز التجاري، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري وريادة الأعمال وتشجيع الشباب السعودي على العمل الحر، لتسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في وطننا المملكة، لإيجاد فرص أعمال ووظائف جديدة تؤدي جميعها لتحسين المناخ الاستثماري والتجاري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.جدير بالذكر أن شراكة مصرف الإنماء والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، نتج عنها عدة مبادرات سابقة ويعملان حاليا لتعزيز الشراكة بمزيد من البرامج والمنتجات خلال الفترة المقبلة من خلال ما يقدمه المصرف من تمويلات تخدم هذا القطاع مثل، تمويل عمليات نقاط البيع، تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تمويل خطط التوسع في الأنشطة الحالية للمنشآت.