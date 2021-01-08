الموجة الثانية للجائحة في إفريقيا أكثر شراسة .. 30 ألف حالة يوميا

وصف رئيس وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الموجة الثانية من وباء كورونا في إفريقيا بأنها "الأكثر شراسة" مقارنة بالموجة الأولى.وقال جون نكينجاسونج، إن الحالات التي تسجل يوميا الآن فاقت 30 ألفا مقارنة بـ18 ألفا في منتصف يوليو الماضي، وإن إجمالي الإصابات في القارة اقترب من ثلاثة ملايين حالة.وعزا المسؤول الصحي في إفريقيا الأسباب إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة، بما فيها لبس الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، حاثا الحكومات الإفريقية على مزيد من التوعية بالتدابير الوقائية ودعم وسائل تنفيذها.وكانت دول في القارة، مثل رواندا وناميبيا وزيمبابوي والكونغو قد لجأت إلى تشديد القيود أخيرا للحد من انتشار الفيروس.و تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 1884187 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، بحسب "الفرنسية".وأشار إحصاء لـ"رويترز" إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا تجاوزت 25 مليونا حتى أمس، مع معاودة بلدان عدة فرض إجراءات العزل العام أو تمديدها في ظل تهديد اتساع رقعة التفشي باستنفاد قدرة الخدمات الصحية على التصدي للجائحة.وسجلت أوروبا ما لا يقل عن 25 مليونا و16506 حالات، فضلا عن 559863 وفاة منذ بداية الجائحة. وتسجل القارة في الآونة الأخيرة ما يربو على مليون حالة جديدة كل نحو أربعة أيام.ولأن أوروبا لا تمثل سوى 10 في المائة من سكان العالم، فإنها لا تزال أشد المناطق تضررا بفيروس كورونا، إذ يوجد فيها نحو 30 في المائة من إصابات الفيروس ووفياته.وقالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضادة لكوفيد - 19 طورتها شركة أسترا‭ ‬زينيكا وشركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من كانون الأول (ديسمبر) اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.وأضاف كيت أوبراين مديرة قسم المناعة في المنظمة، "ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا. نناقش الأمر حاليا وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى". وحثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها ترى أنه لا يزال من غير الممكن رفع التحذير حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.وقالت ميركل، خلال اجتماع مغلق مع نواب في ولاية بافاريا، الشريك في الائتلاف الحاكم، أمس، في البرلمان الألماني "بوندستاج" في العاصمة برلين، "بالطبع، تنتظرنا الشهور الأصعب - أعتقد أنه يمكن تخمين أن الوباء لا يزال أمامنا".لكن المستشارة أشارت في الوقت ذاته إلى أن ذلك "يقترن ببعض الأمل" من خلال اللقاحات المتوافرة حاليا.وأوضحت ميركل أن توفير ظروف حياتية متكافئة في جميع أنحاء ألمانيا قد يصير "تحديا أكبر" بعد وباء كورونا، مضيفة "يعد ذلك بالنسبة إلي أيضا شرطا لضمان أن القوى الطاردة لن تستمر في بلدنا".وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 103 حالات وفاة و6360 إصابة جديدة بكورونا أمس. وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و268 ألف حالة.وقررت التشيك تمديد تدابير الإغلاق الحالية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.وأفاد يان بلاتني وزير الصحة بأن أعلى مستوى تحذيرحكومي من فيروس كورونا سيظل مطبقا حتى 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، بصورة مبدئية، مضيفا أنه ليس من المستبعد تشديد القيود بصورة أكبر.ويسمح حاليا لشخصين فقط كحد أقصى بالالتقاء في مكان عام. وأغلقت المتاجر المخصصة للاحتياجات غير اليومية والفنادق والمطاعم والمؤسسات الثقافية.كما يطبق حظر تجوال ليلي من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا. وأعلنت البلاد تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت البلاد 17668 إصابة جديدة أمس.