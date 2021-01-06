«سامبا» يبرم شراكة مع صندوق التنمية الزراعية لدعم برنامج ضمان الصندوق لموردي المنتجات الزراعية والغذائية الأساسية

توصلت مجموعة سامبا المالية وصندوق التنمية الزراعية إلى اتفاقية شراكة تمويلية لمصلحة دعم مبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها الصندوق تحت مظلة الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19، وتهدف إلى ضمان مخزون استراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية، عبر مساندة كبار الموردين من عملاء الصندوق وتمكينهم من الحصول على التمويل والخدمات المالية في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية.وسينضم "سامبا" بموجب هذه الاتفاقية كطرف داعم لبرنامج ضمان الصندوق لتسهيلات التمويل المقدمة من البنك في مجال تمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية للعملاء المتقدمين من الصندوق، عبر منحهم التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية المحددة من قبل الصندوق وتحت ضمانته.وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من محمد آل الشيخ الرئيس التنفيذي المكلف في مجموعة سامبا المالية، ومنير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية، وذلك بحضور كل من المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق التنمية الزراعية، وعمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.وقد أعرب عمار الخضيري عن اعتزاز "سامبا" بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التي تعد امتدادا للشراكة التي تجمع البنك مع القطاع الحكومي في المملكة لغرض تحفيز المبادرات الرامية إلى دعم استدامة سلاسل الإمداد واحتواء الآثار الاقتصادية التي فرضتها تبعات جائحة كوفيد - 19، لافتا إلى أن "سامبا" سيعنى بتسخير جميع إمكاناته بهدف إنجاح مقاصد برنامج ضمان صندوق التنمية الزراعية المخصص لتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية على اعتبارها من المتطلبات الرئيسة لتعزيز مفهوم واستراتيجيات الأمن الغذائي.فيما أوضح محمد آل الشيخ أن "سامبا" سيقدم مزايا وهوامش ربح تنافسية لعملاء صندوق التنمية الزراعية المستفيدين من برنامج الضمان وفقا لهذه الاتفاقية التي تمتد لمدة عام كامل قابلة للتجديد، في الوقت الذي من الممكن أن يصل فيه سقف التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 100 في المائة من قيمة الضمان المالي المقدم، وبمدة سداد تصل إلى 28 شهرا، ووفق شروط وإجراءات ميسرة.من ناحيته أعرب منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لمجموعة سامبا المالية على ما أبدته من جاهزية للمشاركة في تنفيذ برنامج ضمان الصندوق المصمم لخدمة أغراض واحتياجات عملائه من كبار موردي الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية كالأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام واللحوم الحمراء، ومساعدتهم على الحصول على التمويل والخدمات المالية في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية، وبما يساند جهود الصندوق وخطواته لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي، عبر استحداث قنوات تمويلية ميسرة وذات قيمة مضافة.