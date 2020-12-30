جودة الحياة : مشاريع الأمانات التطويرية تعكس الاهتمام بمناطق المملكة كافة

أوضح خالد البكر المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في برنامج جودة الحياة أن تدشين الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم لـ 9 مشاريع تابعة لأمانة منطقة القصيم تعكس الاهتمام بمبادرات رؤية المملكة 2030 في مختلف المناطق.

وبين أن مشاريع أمانة القصيم التطويرية تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمسندة إلى برنامج جودة الحياة المتعلقة بتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية للرفع من جودة الحياة في المدن السعودية.

وثمن لأمير القصيم رعايته الكريمة لتدشين المشاريع. مفيدا بأن ما تقوم به أمانة القصيم من جهود مشكورة تعد مثالا يحتذى به للتعاون بين برامج تحقيق الرؤية والبلديات وأمانات المناطق.

وقدم شكره لأمانة الشرقية على بادرتها المميزة بتهيئة ممر آمن لسباحة ذوي الإعاقة في شاطئ الرملة البيضاء في القطيف في لفتة مهمة لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة. مبينا أن مبادرات برنامج جودة الحياة ومن خلال عمل الجهات التنفيذية تستهدف الارتقاء بحياة جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن برنامج جودة الحياة يعمل على مجموعة مبادرات تشمل مناطق المملكة كافة هادفة إلى إزالة التشوهات البصرية في المدن وتحسين المشهد الحضري ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تقوم على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.