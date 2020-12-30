"ساما" تقر اتفاقية وكيل مصرفي بين "السعودي للاستثمار" و "فيرجن موبايل السعودية"

وقع كل من البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية اتفاقية وكالة مصرفية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي والتي ستمكن البنك السعودي للاستثمار وبالاعتماد على البنية التحتية الرقمية القوية من إطلاق خدمات الحوالات الدولية إلكترونيا عبر قنوات مشتركة مع شركة فيرجن موبايل السعودية والتي تعتبر أحد أهم المشغلين الافتراضيين لشبكة الهاتف الجوال (MVNO) في المملكة والمنطقة.

وستساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية وأهداف البنك المركزي السعودي الرامية لتوسيع نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية مع الالتزام التام بما اشتملت عليه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي والتي وضعت الإطار النظامي والحد الأدنى لمعايير ومتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء نيابة عن البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

وبهذا الشأن أوضح فيصل العمران الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية البنك وسعيه المستمر لتوظيف التقنيات المالية (FinTech) للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. مؤكدا على أن هذه الاتفاقية وما سينتج عنها من خدمات وحلول مالية وتقنية مبتكرة ستساهم بشكل فعال في تقليل التعامل بالنقد وتعزيز تقديم الخدمات البنكية لمختلف شرائح العملاء بيسر وسهولة. علما أنه سيتم إطلاق الخدمة بعد استكمال باقي المتطلبات التنظيمية لذلك واكتمال الجاهزية الفنية خلال الفترة القادمة.

كما أوضح يعرب الصائغ الرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل السعودية دعمه لرؤية البنك المركزي السعودي للشمول المالي حيث ستستخدم المجموعة والبنك السعودي للاستثمار خبرتهما المشتركة لبناء قيمة مضافة للمستخدم النهائي وتنفيذ حلول استراتيجية تستند على البنية التحتية الرقمية المشتركة القوية.