الصين تشدد قيود كورونا بعد تسجيل إصابات جديدة

أعلنت الصين اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 15 حالة محلية و12 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 8 حالات محلية جديدة في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين و7 حالات في العاصمة بكين.

وخضعت العاصمة الوطنية لوضع طوارئ استجابة لحالات الإصابة الجديدة، مع إغلاق بعض القرى بالكامل في منطقة شوني.

وبحسب "الألمانية" قبل الأسبوع الماضي لم تسجل العاصمة، التي يزيد عدد سكانها على 21 مليون نسمة، حالة إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا على مدار 152 يوما.