تمويلك العقاري من بنك الرياض جاهز خلال 10 أيام مع تأجيل أول 3 أقساط دون رسوم إدارية

أطلق بنك الرياض حملته الجديدة لمنتج التمويل العقاري، والتي تتيح إمكانية الحصول على التمويل خلال 10 أيام دون رسوم إدارية مع تأجيل أول 3 أقساط. للعقارات السكنية مكتملة البناء أو قيد الإنشاء الموجودة في جميع مدن ومراكز المملكة، والمكتملة بنسبة 50% على الأقل ضمن سياسة بنك الرياض الائتمانية، إضافة إلى برامج التمويل المدعوم والرهن الميسر بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

ويسعى بنك الرياض من خلال حملته الجديدة إلى المساهمة في تمكين المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع البنوك والمتقاعدين من تملك المسكن الملائم، عبر تسخيره لكافة الإمكانيات وتقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية لتتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية بكل يسر وسهولة وضمن خطط سداد مرنة.