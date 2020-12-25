المسؤولية الاجتماعية المفهوم والواقع.. "بي ايه أي سيستمز" السعودية للتطوير والتدريب مثال وطني

تؤمن الشركات الكبرى محليا وعالميا أنها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الذي تعيش فيه، بالإضافة إلى كون التكاتف المجتمعي سلوك تربوي راسخ في الكثير من الثقافات والديانات. وتنطلق كبرى الشركات الوطنية في المملكة من هذين المبدأين تجاه ما تقدمه لهذا الوطن الذي يحمل رؤية تتوافق مع تلك الأهداف السامية.

أما على المستوى العالمي فيعرف الاتحاد الأوروبي مثلا المسؤولية الاجتماعية بأنها «مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي».

تأتي توجهات الشركات العاملة في السعودية نابعة من الجهود الحكومية المضنية خلال السنوات الماضية لإحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، عبر الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات تنموية محكمة التنظيم وهو ما يجعل الدولة من الدول المعطاءة على مستوى العالم.

وتتضمن ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت المساهمة في تطوير مختلف المجالات المجتمعية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وغير ذلك من خلال تقديم المبادرات التدريبية والتعليمية والتمويلية، لأهم المشاريع والابتكارات التنموية التي تتحول إلى إسهام حقيقي في الناتج المحلي الاقتصادي للوطن.

كما تتضمن المبادرات تعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع، وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية والانخراط في البرامج التطوعية.

وتتلخص الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية المجتمعية للشركات في عدة نقاط أهمها:

زيادة الوعي بقيم المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيز الإدراك العام لمفهوم ممارسة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة الى تشجيع الشركات على تطبيق نظم عملية لهذه المفاهيم، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية، والدعوة الى الوحدة الوطنية وتلاحم المجتمع، وتحسين حياة المجتمع والاستثمار في القوى الشبابية وحماية البيئة

وتأسيس البنية التحتية للتنمية المستدامة.

لقد قدمت شركة بي ايه أي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب مثالا وطنيا لترجمة المسؤولية المجتمعية لأكثر من ربع قرن تمثل في إطلاق ودعم العديد من المبادرات والبرامج والشراكات المستدامة مع مختلف المؤسسات المجتمعية كالشراكة المجتمعية مع جمعية انسان بهدف تحفيزا الأبناء على القراءة والاطلاع حيث افتتحت جمعية انسان مكتبة " اقرا وشارك " بنادي انسان الاجتماعي برعاية من شركة BYE Systems SDT وبالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة.

كما نظمت لجنة الاستثمار المجتمعي دورة تدريبية حول أنظمة وهندسة الطائرات، جنى ثمارها ما يقارب 100 شاب وشابة من الراغبين في الالتحاق بسوق العمل والمهتمين في مجال الطيران وذلك بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم والمساهمة لتفعيل دورهم في بناء المجتمع.

ولأن تمكين المرأة واحد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني تحتفل الشركة في اليوم العالمي للمرأة سنويا بطلاق برامج تهدف للمزيد من التمكين في مجال عملها لكي تكتسب مهارات القيادة التي تتطلبها المناصب التنفيذية.

وفي المجال البيئي وصحة المجتمع حرصت الشركة على تقديم برامج بهدف تثقيف ورفع الوعي ب الصحة العامة واقامت العديد من الدورات حول المحافظة على البيئة والتوعية بعدة مواضيع مثل اخطار البلاستيك وغيرها وانشئت مضمار للمشي للجري وممارسة الرياضة في مدرسة في مدينة الرياض للبنات، ولإيمان الشركة بضرورة مواكبة المتغيرات المجتمعية شكلت لجان لدراسة احتياج المجتمع تتغير سنوياً لإعطاء فرص للموظفين بالمساهمة والتطوع وتشجيعهم للمساهمة في هذا المجتمع.

ولإيمانها بضرورة مواكبة التحولات الوطنية الكبرى تعاونت الشركة مع مؤسسة الملك فيصل الخيرية وأطلقت برنامج " STEM" في مدارس الملك فيصل كمرحلة أولى لدعم قدرات الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفيزياء وهذه من ضمن برامج التعاون المشتركة بين الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

ولبناء جيل مبتكر وواعد تنفذ الشركة بالتعاون مع شركائها برنامج التعاون الجامعي مع عدد من الجامعات السعودية الذي يهدف لدعم مشاريع التخرج النوعية في عدد من التخصصات المستقبلية من خلال إطلاق جوائز وبرامج دعم مختلفة لتلك المشاريع.

وفي إطار تحسين جودة حياة موظفيها استضافت الشركة العديد من المدربات والمدربين السعوديين المتخصصين في اللياقة البدنية والتغذية والرياضة لرفع مستوى التوعية الصحية بأهمية اتخاذ أسلوب حياة صحي.

وبهدف تدريب وتأهيل بعض الفئات المواطنة ومساندة الخطط ورؤية الدولة التنموية والتربوية تركز الشركة على تدريب الاسر المنتجة للمهن التي تدعم الاقتصاد الوطني والطلاب لاستثمار أوقاتهم فيما يؤهلهم لاكتساب المهارات المهنية ويعود عليهم بدخل مادي خلال فترة التدريب».

أن الشركة تعمل حالياً على العديد من البرامج والتدريب والاشراف عليها

تؤمن الشركة ان التفاعل مع المجتمع وامتلاك استراتيجية مشاركة فاعلة ومستجيبة للأطراف المعنية يعتبر من الركائز الأساسية لنجاح برامج المسؤولية الاجتماعية، وان الاستثمار في الإنسان الذي هو أساس أي تنمية مستدامة لبناء الوطن.