تدشين ثاني مركز للقحات في جدة .. وقريبا جميع المناطق

دشنت وزارة الصحة أمس مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، ليكون الثاني من نوعه في المملكة بعد مركز الرياض.وبدأت الصحة حملة التطعيم في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وأعطت أول جرعة من لقاح كورونا.وأشارت صحة جدة إلى تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوافر جميع الخدمات الأساسية إضافة إلى تصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مؤكدة مجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة.وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرا إلى اجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، تدشين مراكز للقاحات قريبا في جميع مناطق المملكة.وأفاد بأنه سيكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة العمل جار على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح.وسجلت وزارة الصحة أمس 189 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات في المملكة 361725 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 380 حالة حرجة.كما تم تسجيل 190 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352608 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6159 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 34798 فحصا مخبريا جديدا.وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.