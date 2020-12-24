"موبايلي" تمدد شراكتها الاستراتيجية مع "إريكسون" في مجال الخدمات المدارة

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، تمديد شراكتها الاستراتيجية مع "إريكسون"، في مجال الخدمات المدارة لمدة خمسة أعوام إضافية.

وأوضحت موبايلي، أن الاتفاقية تغطي العمليات الشاملة المُدارة بالكامل، والعمليات المرتبطة بتحسين كفاءة الخدمات من خلال محرك إريكسون للعمليات في المنطقة الغربية بالمملكة، إضافة إلى نظام الشحن من إريكسون، وأنظمة (PS Core)، والشبكة الذكية (IN).

وأشارت إلى أن جوانب اتفاقية التمديد الجديدة تشمل تعزيز الاستفادة من تقنية نقل الصوت عبر LTE السحابية والاتصالات المتطورة، وهو حل يوفر خدمات الصوت والاتصالات عبر أنواع مختلفة من الأجهزة وأدوات الوصول.

وأكدت موبايلي أن الشراكة مع "إريكسون" ستضمن تعزيز جودة الشبكة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وإثراء تجربة العملاء.

وقال علاء مالكي الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي، إن تمديد شراكتنا طويلة الأمد مع إريكسون يتماشى مع استراتيجيتنا للتركيز على أعمالنا الأساسية المتمثلة في توفير اتصالات ذات مستوى عالمي، وأفضل خدمة ممكنة لقاعدة عملائنا المتنامية.

وأوضح مالكي، أن الاتفاقية تغطي عمليات الشبكة وتقنية المعلومات والصيانة الميدانية لشبكات الهاتف المحمول لدى موبايلي، بما في ذلك أداة الوصول والتقنيات الأساسية، مؤكداً أن ذلك سيضمن للعملاء الاستمتاع بالتحول الرقمي بجودة وسرعة رائعتين، وتوفير أفضل تجربة لهم بخدمات فائقة الجودة.

وتعزز موبايلي من خلال الشراكة مع "إريكسون" جودة خدماتها وضمان تمتعها بمستوى عالٍ من التنافسية المستدامة من خلال التطور من التركيز على العمليات التي تتمحور حول الشبكة إلى التركيز على العمليات التي تتمحور حول تجربة المستخدم والتي يعتمد عليها محرك إريكسون للعمليات.

ومن جانبه صرح إيكو نيلسون نائب الرئيس في الشرق الأوسط و أفريقيا في إريكسون: "يؤكد تمديد شراكة الخدمات المُدارة مع موبايلي قوة التعاون الهادف والمثمر بيننا والذي نجحنا في تطويره معاً منذ سنوات عديدة. ولقد أثبتت إريكسون قدراتها في إدارة وتشغيل الشبكات متعددة التقنيات، وسوف نستخدم نهجنا المتطور والذي يعتمد على البيانات القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومحرك إريكسون للعمليات لتعزيز أداء شبكة موبايلي ورفع كفاءتها التشغيلية".

