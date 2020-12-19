"الخبير المالية" تعلن عن آخر موعد للاكتتاب في "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"

صرحت "الخبير المالية"، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إن فترة الطرح الأولي لوحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، الذي يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، ستنتهي الخميس القادم.

وأشارت الشركة إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية منافسة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة. وتتوزع محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تفوق 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

هذا وتُتاح الفرصة للاستثمار في وحدات الصندوق للمستثمرين من الشركات السعودية، والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأفراد داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاشتراك في الصندوق عبر أربع جهات مستلمة تشمل "البنك الأهلي التجاري"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"الجزيرة كابيتال". كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات المتاح على موقع مدير الصندوق شركة الخبير المالية www.alkhabeer.com.

والجدير بالذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).