مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي البريطاني

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع البنك السعودي البريطاني، وذلك يوم الاربعاء 20/02/1442هـ الموافق 07/10/2020 م، يقدم بموجبها البنك الحلول التمويلية المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء قطاع الأفراد، الراغبين بالاستفادة من العروض السكنية المتنوعة وشراء وحدات جاهزة أو على الخارطة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وقد تم توقيع الاتفاقية بالمدينة الاقتصادية، بين كلاً من الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد إبراهيم لنجاوي، وديفيد ديو، العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني. حيث ستساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري من خلال توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين بتملك مسكن في بيئة نوعية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك السعودي البريطاني سواء القطاع الحكومي أو الخاص الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة.

وقال أحمد إبراهيم لنجاوي: "نسعد بالشراكة الاستراتيجية والتعاون مع البنك السعودي البريطاني، ليكون بنكاً معتمداً لتمويل مختلف المنتجات العقارية السكنية بالمدينة، حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرصاً استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار أو تملك منزل الأحلام ورفع نسبة تملك المواطنين، ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية للبيئة العصرية".



هذا، وقد تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز وفريد، والاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة. وقد حرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسّرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.



من جهته قال السيد ديفيد ديو، العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني: "نحن فخورون بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعتبر اليوم وجهة رئيسية لحياة عصرية متطورة. وتأتي هذه الاتفاقية إحدى نماذج الشراكات المثمرة التي يقدمها البنك لدعم المبادرات التنموية الهادفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتوطيدا للعلاقه المميزه مع مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه فقد افتتح ساب فرع مصرفي له داخل المدينه لخدمه جميع العملاء الراغبيين في الاستفاده من خدمات ومنتجات البنك ، بما في ذلك تسهيل الحصول على التمويل العقاري".



وتماشيا مع رؤيه المملكه 2030 فيما يخص رفع نسبه تملك المواطنيين للوحدات السكنيه، يركز ساب على توفير منتجات التمويل العقاريه المتوافقه مع أحكام الشريعه الاسلاميه بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، حيث أسهم البنك بالتعاون مع وزاره الاسكان وصندوق التنميه العقاريه في بلورة منتجات التمويل العقاريه وتوفيرها لجميع المواطنيين الراغبين في الاستفاده من برنامج التمويل المدعوم وبرنامج الرهن الميسر. إلى جانب اهتمام البنك بتقديم عروض التمويل العقاري لمختلف منسوبي الجهات الحكوميه والشبه حكوميه ومنسوبي القطاعات الخاصه المعتمدين لدي البنك .



ومن الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني يقدم جميع حلول التمويل العقاريه مثل التمويل بالمرابحه والاجاره والتورق، والتي تتضمن منتجات تمويل المنازل والشقق الجاهزه ، والبيع علي الخارطه ، والبناء الذاتي، وكذلك منتج أرض وتمويل ، ومنتج مسكن وسيوله للحصول على تمويل شخصي وعقاري معاً.