بوبا العربية تتوّج بجوائز استثنائية في 2020 لريادتها في تقديم منتجات وخدمات التأمين الصحي

توجت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" بجوائز استثنائية خلال العام الجاري (2020)، وأرجع طل ناظر - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة - الحصول عليها إلى سعي الشركة بأن تكون شريكاً فاعلًا لعملائها في الرعاية الصحية؛ من خلال تقديم أفضل مرافق الرعاية الصحية، والخدمات عالية الجودة، ومنتجات التأمين الصحي التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى العائلات والأفراد، بما يتوافق مع برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني) المرتبط بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ورؤية الشركة الاستراتيجية لعام 2020.

واحتلت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" المرتبة الأولى ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط 2020" لأكبر شركات الرعاية الصحية المدرجة في أسواق المال على مستوى المنطقة، كما أُدرِجت في قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط.

وتوالت إنجازات بوبا العربية حيث صنفتها Brand Finance -الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال تصنيف وتقييم العلامات التجارية- ضمن 50 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020. كما حازت أيضاً على جائزتي مجلة Business Global Outlook البريطانية خلال العام الجاري، الأولى بصفتها أفضل مقدم خدمات تأمين صحية، والثانية في الابتكار الرقمي بقطاع التأمين، واستندت في ذلك على آراء مجموعة من المحللين الدوليين المتخصصين في قطاع التأمين.

ومن جهة أخرى، فازت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" بجائزة الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات للعام 2020 عن فئة "أفضل الممارسات في أماكن العمل والموارد البشرية"، والتي تأتي تقديراً للشركات والمؤسسات التي تنفذ مبادرات متميزة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في جميع أنحاء المنطقة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني المسؤولية المجتمعية، وثقافة التميز فيها، وحجم تأثيرها الإيجابي على رفع التنافسية؛ لمواكبة المتطلبات المتزايدة للقرن الـ 21، كما تهدف إلى تكريم الشركات والأفراد على تميزهم في تنفيذ مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجالاتهم، وإلى إبراز المؤسسات والأعمال بصفتها وسيلة لتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع التطور المستمر من خلال التنمية الشخصية.

ومن الجوائز النوعيّة التي حصدتها بوبا العربية للتأمين التعاوني في عام 2020، جائزتي أفضل شركة تأمين صحي سعودي، وأفضل شركة رائدة في علاقات المستثمرين بمجال التأمين؛ وذلك لتطبيقها أعلى معايير الجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء للعام 2020 وأُعلِن ذلك في انترناشيونال فايننس (IFM) الدولية الصادرة من المملكة المتحدة، وهي مجلة متخصصة في عدة قطاعات صناعية، ومن ذلك: الرعاية الصحية، وتتمتع بمصداقية عالية لدى صناع القرار والمؤثرين في القطاعات المالية المختلفة.

واختتمت "بوبا العربية للتأمين التعاوني" العام الجاري بحصد المرتبة الأولى بين شركات التأمين الصحي في العالم العربية في جوائز Middle East Insurance Industry Awards المتميزة والتي تحظى بإشراف وتدقيق عالي من شركة (إيرنست أند يونغ). وتمّيزت الشركة بتوجهها المختلف حيث أطلقت برنامجي طبتم وراحتكم اللذين نجحا في تقديم خدمة متواصلة للعملاء على مدار الساعة، وكذلك تنوّع منتجاتها التأمينية المبتكرة مثل (بوبا منشآت) الذي يعدّ أول تأمين صحي عربي مخصص للمنشآت المتوسطة والصغيرة.