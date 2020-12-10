في 14 ديسمبر .. "الحراج الجديد" تعلن عن إطلاق أولى مزادتها في الرياض

أعلنت شركة الحراج الجديد للعقارات التابعة لمجموعة إتقان العقارية عن طرح المخطط الذي طال انتظاره مخطط (جوهرة الحزم) للبيع بالمزاد العلني بالعاصمة الرياض والذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (316.541) متر مربع ويضم (21) بلك و (286) قطعة سكنية ويعد فرصة مميزة للمستثمرين والمواطنين .

ويتميز مخطط (جوهرة الحزم) باكتمال الخدمات الحيوية فيه وإحاطته بمنطقة ذات كثافة سكانية إلى جانب قربه من أحياء الشفاء والسويدي ونمار كما يتميز بسهولة الوصول له عبر شبكة طرق رئيسية أهمها طريق ديراب امتداد طريق الملك فهد بالإضافة إلى طريق الدائري الغربي.

كما يزيد المخطط تميزا إطلالة جزء منه على منتزه سد وادي نمار ووقوعه قرب منشآت حكومية وخدمية مثل السلام مول والدفاع الجوي وعدد من المستشفيات الهامة بالرياض.

وأوضحت الشركة بأن شروط الدخول في المزاد كالآتي : حضور المشتري أو وكيله الشرعي وأن يقدم شيك مصرفي مصدق للمزايدة على البلكات بقيمة 100 ألف ريال وشيك بقيمة 50 ألف ريال عن كل قطعة.

وأضافت أن الشيك المصرفي الذي يقدم للمزايدة يعتبر جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق لمن رسا عليه المزاد استرداده حيث يلزم المشتري السداد خلال 30 يوم عمل.

وأشارت إلى أن من يرسو عليه المزاد يحرر شيك السعي 2.5 في المائة من ثمن العقار فيما سيكون استرجاع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد إلى جانب أن سداد قيمة التصرفات العقارية على المشتري.

وأبانت أن وقائع المزاد ستكون في قاعة الشموع على الدائري الجنوبي في تمام الساعة 4 عصرا يوم الاثنين 14 ديسمبر الجاري، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات زيارة (الحراج الجديد للعقارات) أو الاتصال بالشركة (0508639999) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.