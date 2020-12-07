"ساب" يشارك في اليوم العالمي للإعاقة

في خطوة تهدف لتوعية المجتمع بقضايا ذوي الإعاقة وحقوقهم، رعى البنك السعودي البريطاني (ساب) مسابقة "إبداع" التي نضمتها جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" لعمل تصميم إبداعي يحمل رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وسلم ساب الجوائز للفائزين بالمسابقة، مع تكريم أمهات ذوي الإعاقة المثاليات، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور عدد محدود من ممثلي بنك ساب وجمعية شراكة.

ويسعى ساب إلى تكريس دوره كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات العالمية، والتأكيد على أهمية تفهم احتياجات ذوي الإعاقة، ومساعدتهم في التغلب على العوائق والصعوبات التي تواجههم.

ومن الجدير بالذكر، أن ساب قدم العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية لصالح ذوي الإعاقة، يأتي في مقدمتها برنامج ساب لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع ساب لتوسعة مبنيي 6 و 7 في بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، ودعم إنشاء مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية.